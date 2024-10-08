Глава МИ-5: Россия хочет устроить хаос на улицах Британии

После начала российского вторжения в Украину из Европы были высланы более 750 российских дипломатов, многие из которых, по данным западных правительств, были шпионами.

По словам Маккаллума, российские спецслужбы выполняют «постоянную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах» с помощью «поджогов, саботажа и многого другого».

Глава разведки не уточнил, какие именно акции он имеет в виду, однако в последнее время власти Британии и других европейских государств сообщали о раскрытии нескольких заговоров российских спецслужб, направленных на организацию диверсий.

В том числе в начале октября в Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге здания в Лондоне, принадлежащего украинским бизнесменам. По версии прокуратуры, они действовали по заказу российской ЧВК «Вагнер».

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которым предъявлены обвинения в организации на территории нескольких стран Европы различных диверсий по заданию российских спецслужб.

В апреле в Германии были арестованы двое мужчин, которых подозревают в планировании диверсий по поручению российской секретной службы. По мнению прокуратуры, эти люди намеревались организовать нападения на американские военные базы в Германии, где обучаются украинские военнослужащие.

Власти России как правило отвергают обвинения в организации диверсий в Британии и других странах Европы, утверждая, что Лондон пытается «разгонять антироссийскую истерию».