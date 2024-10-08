Преступники из Латвии вывели на рынок наркотик, способный опьянить пять миллионов человек

На данный момент преступники Атварс Козловскис и Артурс Егоровс арестованы и осуждены. Прокурор Лийс Вайнола из Пыхьяской окружной прокуратуры, которая вела дело, отметила, что ранее столь крупные партии нитазена в суд не поступали. «Это победа. Борьба с синтетическими опиоидами является приоритетом для прокуратуры и полиции», - сказала она.

Преступников признали виновными в хранении 2,8 килограмма нитазена. Вайнола пояснила, что этого количества хватило бы, чтобы вызвать опьянение у пяти миллионов человек. Она подчеркнула, что важно не только задерживать уличных дилеров, но и выходить на организаторов поставок наркотика в Эстонию.

Во время расследования выяснилось, что наркопреступники действовали в Эстонии как минимум с начала 2022 года. Вайнола также отметила, что преступная сеть была больше, чем те люди, которые предстали перед судом.

Также в ходе программы ведущие подчеркнули, что распространители нитазена зачастую сами являются его потребителями. Вайнола добавила, что курьеры и продавцы получали наркотики в качестве оплаты, и что Козловскис и Егоровс стояли за организацией этого плана.