Спор в студии: реформист Сутть – пенсионерам добавили, безработных мотивировали, центрист Коробейник – их обобрали

Андрей Коробейник: – Безработный со стажем 1,5 года сейчас получает менее 300 евро в месяц. Неужели вы думаете, что за такие деньги выгодно сидеть дома? Более того, теперь эти люди не только потеряют в деньгах, но и лишатся медицинской страховки и возможности переобучения

Андрес Сутть: – В любом случае о пособии в пару сотен евро можно будет ходатайствовать. Для тех же людей, которые неожиданно лишатся работы, например, в результате банкротства фирмы, медицинское страхование сохранится. Что касается долговременных безработных, то у них должна появиться мотивация вернуться на рынок труда.

Кстати, чисто занятых на рыке труда в Эстонии – как никогда высоко, хотя и показатель безработицы нельзя назвать низким. Высокая трудозанятость, в свою очередь, является одной из причин повышения пенсий минувший весной на 10,6%.

Андрей Коробейник: – Хочу отметить тот печальный факт, что Эстония находится на втором месте в мире по длине экономического падения. На первом месте – Гаити, где идет война. В следующем году у нас есть шанс выйти на первое место среди более чем 220 стран мира. У нас проблема не в войне, а в политике правящей коалиции.