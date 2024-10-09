Спор в студии: реформист Сутть – пенсионерам добавили, безработных мотивировали, центрист Коробейник – их обобрали

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Можно ли было избежать болезненных урезаний бюджета? Дойдет ли дело до экономии на зарплатах, премиях и отпусках госчиновников?
Можно ли было избежать болезненных урезаний бюджета? Дойдет ли дело до экономии на зарплатах, премиях и отпусках госчиновников?
В дискуссии приняли участие представители коалиции и оппозиции: член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) и зампред финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия).
Выдержки из беседы:
– К чему приведет реформа пособий по безработице? В чем суть экономии?
Андрей Коробейник: – Партия реформ обнаружила в бюджете дыру на миллиард евро и пытается ее залатать в первую очередь за счет бедных, в том числе безработных.
Вместо пособия по безработице долговременные безработные теперь будут получать пособие по бедности в 200 евро, размер которого не повышался уже очень давно.
Убежден, что высокая доля бедных людей среди безработных после таких изменений вырастет еще больше. Кроме того, данная категория людей больше не сможет получать от Биржи труда курсы повышения квалификации, соответственно им станет еще сложнее найти работу.
Андрес Сутть: – Считаю, что мой оппонент искажает факты. Система поддержки безработных остается неизменной уже 20 лет, а рынок труда тем временем стал другим. Теперь систему изменят таким образом, что о пособии по безработице по-прежнему можно будет ходатайствовать, но параллельно нельзя будет получать прожиточное пособие. Речь идет о долговременных безработных.
Для тех, кто работал год, два или пять лет, а потом потерял работу, ничего не изменится. Система будет мотивировать долговременных безработных возвращаться на рынок труда. Приходится констатировать, в Эстонии немало таких людей, которым просто выгодно сидеть на пособиях, менять одни курсы на другие и не искать работу. Это негативно сказывается и на самих безработных, и на обществе, и на доходах государства.
Андрей Коробейник: – Безработный со стажем 1,5 года сейчас получает менее 300 евро в месяц. Неужели вы думаете, что за такие деньги выгодно сидеть дома? Более того, теперь эти люди не только потеряют в деньгах, но и лишатся медицинской страховки и возможности переобучения
Андрес Сутть: – В любом случае о пособии в пару сотен евро можно будет ходатайствовать. Для тех же людей, которые неожиданно лишатся работы, например, в результате банкротства фирмы, медицинское страхование сохранится. Что касается долговременных безработных, то у них должна появиться мотивация вернуться на рынок труда.
Кстати, чисто занятых на рыке труда в Эстонии – как никогда высоко, хотя и показатель безработицы нельзя назвать низким. Высокая трудозанятость, в свою очередь, является одной из причин повышения пенсий минувший весной на 10,6%.
Андрей Коробейник: – Хочу отметить тот печальный факт, что Эстония находится на втором месте в мире по длине экономического падения. На первом месте – Гаити, где идет война. В следующем году у нас есть шанс выйти на первое место среди более чем 220 стран мира. У нас проблема не в войне, а в политике правящей коалиции.
Фактом остается и то, что показатель живущих в бедности пенсионеров растет уже третий год подряд. В следующем году этот он увеличится еще больше, потому что пенсионеры начнут платить налог на оборону с первого евро.
Андрес Сутть: – Всего лишь 2% с первого евро! При этом рост пенсий после индексации в следующем году составит 6%.
– Однако не облагаемый налогом пенсионный минимум останется на прежнем уровне. И вся сумма, превышающая этот минимум, будет вдобавок ко всему облагаться подоходным налогом…
Андрей Коробейник: – Факт в том, что пенсионер сможет купить меньше еды на свою пенсию.
Андрес Сутть: – Неправда! Реальный рост пенсий за вычетом инфляции все равно произошел. Покупательская способность пенсий увеличилась. Да, пенсии не достигнут того уровня, при котором жить очень хорошо, но они все равно вырастут.
Андрей Коробейник: – Покупательская способность среднего пенсионера в будущем году, безусловно, вырасти не сможет. Причин тому несколько: подоходный налог будет браться с большей суммы, плюс 2% со всей пенсии в качестве налога на оборону, плюс рост НДС. И когда человек тратит основную часть пенсии на еду, то удар окажется наиболее болезненным.
И мы отбираем эти деньги для того, чтобы еще через год увеличить зарплату, например, депутатам парламента на 450 евро.
Более того, всего на год отложена отмена "налогового горба", в результате чего парламентарии станут богаче, а пенсионеры – беднее.
Андрес Сутть: – Все знают, что Рийгикогу, по закону, не может изменить индексацию зарплат парламентариев, членов правительства и т.д.
– Их зарплаты неприкосновенны?
Андрес Сутть: – Закон нельзя изменить.
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain