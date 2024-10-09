Можно ли было избежать болезненных урезаний бюджета? К чему это приведет? Дойдет ли дело до экономии на зарплатах и отпусках госчиновников?
Студия Postimees: болезненные урезания бюджета – спор коалиции и оппозиции
В дискуссии примут участие представители коалиции и оппозиции: член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) и зампред финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия). Следите за эфиром в 15:15!
- К чему приведет реформа пособий по безработице?
- Плата за визит к врачу увеличивается в четыре раза, плата за койко-день – в два раза, подорожают и рецепты. Как это отразится на населении?
- Какие сокращения ждут сферу образования?
- Чем обернется экономия в сфере внутренних дел?
- Продолжится ли сокращение детских пособий?
- Пенсии пока не заморожены. Означает ли это, что болезненное решение отложено на год?
- Можно ли экономить на доходах госчиновников?
- Пришел ли конец рыночной экономике?