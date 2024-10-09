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Студия Postimees: болезненные урезания бюджета – спор коалиции и оппозиции

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Можно ли было избежать болезненных урезаний бюджета? К чему это приведет? Дойдет ли дело до экономии на зарплатах и отпусках госчиновников?

В дискуссии примут участие представители коалиции и оппозиции: член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) и зампред финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия). Следите за эфиром в 15:15!

  • К чему приведет реформа пособий по безработице? 
  • Плата за визит к врачу увеличивается в четыре раза, плата за койко-день – в два раза, подорожают и рецепты. Как это отразится на населении? 
  • Какие сокращения ждут сферу образования? 
  • Чем обернется экономия в сфере внутренних дел? 
  • Продолжится ли сокращение детских пособий?
  • Пенсии пока не заморожены. Означает ли это, что болезненное решение отложено на год? 
  • Можно ли экономить на доходах госчиновников? 
  • Пришел ли конец рыночной экономике? 
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