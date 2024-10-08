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ФОТО Среди бела дня камера зафиксировала стаю волков

Перевод: Каролийна Вертяева
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В воскресенье днем ​​на камеру попала стая волков.
В воскресенье днем ​​на камеру попала стая волков. Фото: Rajakaamera salvestis

В воскресенье около половины третьего дня камера слежения председателя охотничьего клуба Саадъярве Райго Метсасте зафиксировала четырех волков неподалеку от деревни Табивере.

По словам Метсасте, одиночных волков в этом районе встречали и раньше, да и зимой охотники находили следы на снегу. Но увидеть одновременно четырех волков посреди дня - редкое событие. «Обычно волки активны ночью, на рассвете или в сумерках», - добавил он.

Интересно, что волки не причиняют ущерба, так как в этом районе нет большого количества домашнего скота. Основные проблемы здесь создают медведи. «Постоянно поступают жалобы, что медведи заходят в дворы, разрушают ульи и даже купаются в прудах», - делится Метсасте.

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