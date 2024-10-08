В воскресенье около половины третьего дня камера слежения председателя охотничьего клуба Саадъярве Райго Метсасте зафиксировала четырех волков неподалеку от деревни Табивере.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Среди бела дня камера зафиксировала стаю волков
По словам Метсасте, одиночных волков в этом районе встречали и раньше, да и зимой охотники находили следы на снегу. Но увидеть одновременно четырех волков посреди дня - редкое событие. «Обычно волки активны ночью, на рассвете или в сумерках», - добавил он.
Интересно, что волки не причиняют ущерба, так как в этом районе нет большого количества домашнего скота. Основные проблемы здесь создают медведи. «Постоянно поступают жалобы, что медведи заходят в дворы, разрушают ульи и даже купаются в прудах», - делится Метсасте.