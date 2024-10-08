ФОТО Среди бела дня камера зафиксировала стаю волков

По словам Метсасте, одиночных волков в этом районе встречали и раньше, да и зимой охотники находили следы на снегу. Но увидеть одновременно четырех волков посреди дня - редкое событие. «Обычно волки активны ночью, на рассвете или в сумерках», - добавил он.