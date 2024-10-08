Вадим Белобровцев: министр иностранных дел Эстонии солгал

Речь идет о голосовании по осуждающей Израиль резолюции в ООН, в связи с которой Цахкна вчера выступал с объяснениями в комиссии по иностранным делам Рийгикогу.

Белобровцев ссылается на то, что за резолюцию проголосовали 13 стран Евросоюза, в том числе и Эстония. При этом 14 стран ЕС не поддержали резолюцию (12 не голосовали и две были против).