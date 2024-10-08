По словам члена Рийгикогу Вадима Белобровцева (Центристская партия), министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») солгал, когда сказал в интервью ERR, что Эстония голосовала в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) так же, как большинство стран Европейского союза (ЕС) и большинство стран Северной Европы и Балтии. В МИД считают такое заявление попыткой придраться.
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Вадим Белобровцев: министр иностранных дел Эстонии солгал
Речь идет о голосовании по осуждающей Израиль резолюции в ООН, в связи с которой Цахкна вчера выступал с объяснениями в комиссии по иностранным делам Рийгикогу.
Белобровцев ссылается на то, что за резолюцию проголосовали 13 стран Евросоюза, в том числе и Эстония. При этом 14 стран ЕС не поддержали резолюцию (12 не голосовали и две были против).