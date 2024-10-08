Латвийские туристки пострадали от домогательств в Париже: посольство призывает к осторожности в темное время суток

Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, после того как стало известно, что латвийские туристки стали жертвами домогательства, посольство связалось с полицией 7-го района Парижа, чтобы помочь девушкам, и предложило им обратиться в посольство за поддержкой, если это потребуется.

Согласно Венской конвенции о консульских связях, пострадавшие не обязаны информировать свое правительство или родственников о произошедшем за границей, что объясняет отсутствие обращения в посольство.

Эглите также подчеркнула, что на фоне участившихся нападений на женщин в популярных туристических местах Парижа, таких как Центр Помпиду и Эйфелева башня, посольство призывает женщин быть особенно осторожными в ночное время.

Ранее стало известно, что на Марсовом поле возле Эйфелевой башни семеро мужчин напали на двух туристок из Латвии. Четверо нападавших, граждане Алжира и Египта, были задержаны полицией, тогда как троим удалось скрыться.

Туристки изначально планировали подать жалобу, но отказались от этого, находясь в шоковом состоянии и решив отправиться в арендованное жилье.