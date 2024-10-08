Гибель жителя Таллинна в спа-центре: родители, потерявшие единственного сына, убиты горем и ищут справедливости в суде

В Пярнуском уездном суде сегодня начался судебный процесс против спа-центра Tervise Paradiis и его старшего инструктора Герта Куузика. И спа-центр, и работник обвиняются в том, что по неосторожности стали причиной смерти посетителя водного центра. 27-летний Кристьян утонул в Tervise Paradiis 11 марта прошлого года.

Кристьян, работавший на складе Maxima, жил с родителями в Таллинне. По словам матери, которая сквозь слезы отвечала на вопросы прокурора и защитников обвиняемых, сын очень хорошо ладил с родителями. «У нас был очень хороший сын, - говорит мать. - Не курил и не пил, работал».