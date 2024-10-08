Израиль: убиты уже два преемника главы «Хезболлы»

«Мы ослабили возможности "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, замену Насраллы и замену его замены», - сказал Нетаньяху в видеообращении.

Он призвал жителей Ливана «освободить страну от „Хизбаллы“, чтобы эта война закончилась» и вернуть Ливан «на путь мира и процветания».

«Не позволяйте этим террористам разрушить ваше будущее еще больше, чем они уже сделали», - сказал премьер-министр Израиля.

Неясно, кого имел в виду Нетаньяху под «заменой Насраллы» и «заменой его замены».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал, что Хашем Сафиеддин, высокопоставленный представитель «Хизбаллы» и двоюродный брат Насраллы, которого считали его вероятным преемником, вероятно, также был убит в ходе недавнего удара по Бейруту.

Массированный удар, целью которого мог быть Сафиеддин, был нанесен по южной окраине Бейрута в районе международного аэропорта имени Рафика Харири в пятницу на прошлой неделе.