Израильские силы ликвидировали потенциальных преемников покойного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, не называя их имен, сообщает Русская служба Би-би-си в своем Telegram-канале.
Израиль: убиты уже два преемника главы «Хезболлы»
«Мы ослабили возможности "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, замену Насраллы и замену его замены», - сказал Нетаньяху в видеообращении.
Он призвал жителей Ливана «освободить страну от „Хизбаллы“, чтобы эта война закончилась» и вернуть Ливан «на путь мира и процветания».
«Не позволяйте этим террористам разрушить ваше будущее еще больше, чем они уже сделали», - сказал премьер-министр Израиля.
Неясно, кого имел в виду Нетаньяху под «заменой Насраллы» и «заменой его замены».
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал, что Хашем Сафиеддин, высокопоставленный представитель «Хизбаллы» и двоюродный брат Насраллы, которого считали его вероятным преемником, вероятно, также был убит в ходе недавнего удара по Бейруту.
Массированный удар, целью которого мог быть Сафиеддин, был нанесен по южной окраине Бейрута в районе международного аэропорта имени Рафика Харири в пятницу на прошлой неделе.