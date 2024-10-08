В Эстонии погиб водитель Tesla: полиция завершила расследование

После ДТП, в котором в Харьюмаа погибла сидевшая за рулем Tesla Model X женщина, в качестве одного из направлений расследования появилась версия, что причиной аварии мог стать высокоразвитый автопилот автомобиля.

По словам руководителя группы по ведению связанных с авариями производств Пыхьяской префектуры Рауля Аннука, полиция запросила у Tesla информацию для выяснения обстоятельств происшествия, но, к сожалению, не получила ответа ни на один из запросов. Полиция надеялась получить данные попавшего в аварию автомобиля с серверов Tesla, которые в некоторой степени хранят данные о всех автомобилях Tesla.