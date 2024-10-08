Дополнительный выходной: в Эстонии предлагают добавить еще один госпраздник

Лидер движения «Белые воздушные шары» Тамо Вахеметс и пресс-секретарь НКО «Союз защиты детей» Элийзе Тийдусалу представили конституционной комиссии Рийгикогу предложение 37 организаций, выступающих за права и благополучие детей. Защитники детей предлагают отмечать 1 июня как День детей и объявить этот день государственным праздником.

День детей в большей степени соответствует основным целям дня и принципам ООН.

Генеральная Ассамблея ООН 14 декабря 1954 года рекомендовала странам учредить Всемирный день ребенка, посвященный продвижению идеалов и целей Устава ООН и благополучию детей всего мира. Сегодня Международный день защиты детей отмечается в 90 странах почти в 50 разных дат.

Название и празднование Дня защиты детей 1 июня берут свое начало 4 ноября 1949 года, когда Международная демократическая федерация женщин объявила в Москве 1 июня Международным днем защиты детей из желания защитить детей от использования их в качестве рабочей силы на производстве.

Празднование 1 июня как Международного дня защиты детей по инициативе созданного в девяностые годы Союза защиты детей сегодня утратило свое значение, и сторонники считают, что пришло время подарить всем детям их собственный день – общенационально отмечаемый праздник, когда все внимание общества направлено на детей.