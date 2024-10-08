Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Фотоновость: почему опустели полки магазина?

Copy
Некоторые полки резко опустели.
Некоторые полки резко опустели. Фото: Maarit Nõmm

Пайдеский магазин Rimi временно закрывает свои двери. Магазин работает последние несколько дней, и именно поэтому на полках товаров меньше, чем обычно.

В пайдеском Rimi ожидаются работы по реконструкции, в ходе которых в магазине появятся, например, кассы самообслуживания и новые холодильники.

Ремонт начнется 17 октября, вновь магазин откроется 8 ноября.

Пайдеский Rimi - один из последних местных продуктовых магазинов, в котором еще нет касс самообслуживания. В этом году в Пайде кассы самообслуживания появились как в Grossi, так и в Konsum.

Пайдеский Rimi будет временно закрыт.
Пайдеский Rimi будет временно закрыт. Фото: Maarit Nõmm
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх