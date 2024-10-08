Пайдеский магазин Rimi временно закрывает свои двери. Магазин работает последние несколько дней, и именно поэтому на полках товаров меньше, чем обычно.
Фотоновость: почему опустели полки магазина?
В пайдеском Rimi ожидаются работы по реконструкции, в ходе которых в магазине появятся, например, кассы самообслуживания и новые холодильники.
Ремонт начнется 17 октября, вновь магазин откроется 8 ноября.
Пайдеский Rimi - один из последних местных продуктовых магазинов, в котором еще нет касс самообслуживания. В этом году в Пайде кассы самообслуживания появились как в Grossi, так и в Konsum.