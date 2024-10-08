Фотоновость: почему опустели полки магазина?

В пайдеском Rimi ожидаются работы по реконструкции, в ходе которых в магазине появятся, например, кассы самообслуживания и новые холодильники.

Пайдеский Rimi - один из последних местных продуктовых магазинов, в котором еще нет касс самообслуживания. В этом году в Пайде кассы самообслуживания появились как в Grossi, так и в Konsum.