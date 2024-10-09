Согласно свежему опросу фирмы Norstat, падение популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии приостановилось, а поддержка Центристской партии за пять недель выросла на два процентных пункта.
Рейтинги: поддержка центристов продолжает расти, спад популярности соцдемов остановился
С учетом опубликованных 9 октября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,2% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,7% - Партию реформ и 13,7% - Центристскую партию.
За тройкой лидеров идут Социал-демократическая партия (13,4%), EKRE ( 12,7%), «Ээсти 200» (4,3%), Партия правых (4,5%), «Эстонские националисты и консерваторы» (1,6%), «Зеленые» (1,3%) и Koos - 1,1%.
Входящие в правящую коалицию партии поддерживают 36,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 54,6%.