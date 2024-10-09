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Рейтинги: поддержка центристов продолжает расти, спад популярности соцдемов остановился

Редактор: rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт считает, что запасы боеприпасов необходимо пополнять, однако правительство не дает гарантий, что поступления налога на безопасность будут использованы в обозначенных целях.
Михаил Кылварт считает, что запасы боеприпасов необходимо пополнять, однако правительство не дает гарантий, что поступления налога на безопасность будут использованы в обозначенных целях. Фото: Центристская партия

Согласно свежему опросу фирмы Norstat, падение популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии приостановилось, а поддержка Центристской партии за пять недель выросла на два процентных пункта.

С учетом опубликованных 9 октября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,2% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,7% - Партию реформ и 13,7% - Центристскую партию.

За тройкой лидеров идут  Социал-демократическая партия (13,4%), EKRE ( 12,7%), «Ээсти 200» (4,3%), Партия правых (4,5%), «Эстонские националисты и консерваторы» (1,6%), «Зеленые» (1,3%) и Koos - 1,1%.

Входящие в правящую коалицию партии поддерживают 36,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 54,6%.

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