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Российской экономике остался последний хороший год

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По оценкам BOFIT, аналитического центра центрального банка Финляндии по вопросам развивающихся стран, рост экономики восточного соседа замедлится к концу года, в основном из-за нехватки рабочей силы и ограниченности производственных мощностей.
По оценкам BOFIT, аналитического центра центрального банка Финляндии по вопросам развивающихся стран, рост экономики восточного соседа замедлится к концу года, в основном из-за нехватки рабочей силы и ограниченности производственных мощностей. Фото: ALEXANDER NEMENOV

В начале года российская экономика росла быстрее, чем ожидалось, благодаря военной промышленности, но конец истории успеха уже не за горами. В ближайшие два года экономика вырастет всего на один процент. Если вообще вырастет.

Аналитики снизили прогноз роста российской экономики в этом году почти на десятую часть до 3,5%. По оценкам BOFIT, аналитического центра центрального банка Финляндии по вопросам развивающихся стран, рост экономики восточного соседа замедлится к концу года, в основном из-за нехватки рабочей силы и ограниченности производственных мощностей.

«В ближайшие годы темпы экономического роста в России значительно снизятся и составят один процент, что близко к долгосрочному потенциалу роста российской экономики», - говорится в докладе BOFIT, опубликованном в начале октября.

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