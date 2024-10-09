По оценкам BOFIT, аналитического центра центрального банка Финляндии по вопросам развивающихся стран, рост экономики восточного соседа замедлится к концу года, в основном из-за нехватки рабочей силы и ограниченности производственных мощностей.

В начале года российская экономика росла быстрее, чем ожидалось, благодаря военной промышленности, но конец истории успеха уже не за горами. В ближайшие два года экономика вырастет всего на один процент. Если вообще вырастет.