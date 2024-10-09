Самые громкие события минувшей недели, которые обсуждали украинцы – приезд генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, очередная атака столицы гиперзвуковыми «Кинжалами», а также зависшая в воздухе встреча в формате «Рамштайн», от которой ожидали очень и очень многого. Еще говорили о поддержке Украины Евросоюзом, которую блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также о традиционном осеннем обострении у психопатов. В военные времена и первое, и второе принимает весьма причудливые формы, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Визит нового генсека НАТО, отмена встречи в формате «Рамштайн», саботаж Орбана. Обзор событий в Украине
Прошедшие семь дней начинались весьма обнадеживающе. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принял портфель из рук ушедшего в отставку Йенса Столтенберга. Рютте в первый же день пребывания на своей новой должности назвал три приоритета, которым будет уделять внимание. И среди них была поддержка Украины до ее победы. Вот прямо так и сказал.
Это и в самом деле хорошая новость, потому что его предшественник Столтенберг в 2022 году начинал с фраз о поддержке «столько, сколько будет нужно», то есть, с тех времен добавилось слово «победа», что принципиально важно.
Также в Киеве и не только в столице Украины, с надеждой восприняли два других приоритета Рютте – сохранение НАТО сильным и укрепление партнерства. Но надежда была вперемешку с легким скепсисом. Не надо удивляться, сеть переполнена мемами по поводу российских крылатых ракет, которые беспрепятственно делали петлю над польской территорией, сопровождаемые польскими же истребителями, прежде чем нетронутыми влететь в украинское воздушное пространство.
Примерно то же самое происходило с российскими тяжелыми беспилотниками-камикадзе, которые посещали румынское воздушное пространство прежде чем отправиться в украинское. И да, там тоже имело место эскорт местными истребителями – румынскими. Украинские обитатели соцсетей невесело шутят на эти темы, а с чего веселиться, если в понедельник, 7 октября, российские баллистические ракеты вновь летели на Одессу, а днем ранее российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» летели на Киев.
Баллистические ракеты в Одессе повредили портовую инфраструктуру, местная администрация сообщила об одном погибшем. А министр иностранных дел Андрей Сибига уточнил, что были повреждены два гражданских судна с грузом зерна. В Киеве последствий было меньше, так как украинская ПВО сумела сбить оба «Кинжала». Обломки этих ракет падали на город, известно о повреждении четырех автомобилей, крыши жилого дома и кровли супермаркета. Часть обломков упали на открытой местности, поэтому ущерба нанести не смогли.
Рютте, который свою первую поездку в ранге генерального секретаря Альянса совершил именно в Киев, мог сразу настроиться на правильный лад благодаря этому визиту. В день, когда Марк Рютте вел переговоры с украинскими руководителями, в Киеве воздушную тревогу объявляли четыре раза. Причем две атаки были проведены именно баллистическими ракетами, их траектории проходили над киевскими окрестностями как раз во время этих переговоров. Как выяснилось, целились западнее столицы, но до последней секунды было непонятно, куда именно направлены те ракеты.
В общем, новый генсек НАТО получил возможность побывать в шкуре обычного жителя украинской столицы. Хотя у него и своих собственных проблем хватает. Например, ему придется принимать активное участие в разрешении кризиса, вызванного переносом встречи высокого уровня группы «Рамштайн».
Не играет Рамштайн в ближайшую субботу
Регулярные встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии проводятся партнерами Украины с участием ее представителей. 12 октября планировали провести такую встречу с участием лидеров стран-партнеров Украины. Именно в таком формате, как саммит, группа «Рамштайн» должна была встречаться впервые.
Необычно высокий уровень представительства на этой встрече давал Украине основания рассчитывать на неординарные решения, которые только и могут озвучить настолько высокопоставленные участники. Ну, в самом деле, не собираться же лидерам ведущих стран-партнеров Украины для рутинных переговоров? Но, видимо, придется для озвучивания неординарных решений, которые так ожидают в Киеве, найти другую дату.
Дело в том, что президент США Джо Байден, который тоже планировал свое участие в этой встрече, был вынужден отложить свою поездку в Европу в связи с ураганом, который бушует на юго-востоке США. «Хочу прояснить: Пока мы готовимся к урагану Милтон, мы также продолжаем направлять ресурсы на Юго-Восток и Аппалачи, чтобы отреагировать на ураган Хелен. Камала и я молимся за вас всех, и мы будем рядом с вами, пока вы переживаете этот новый шторм», - написал Байден в Х (он же Твиттер).
Отмена поездки Байдена на встречу группы «Рамштайн» могла бы вызвать массу конспирологических версий, которые крутились бы вокруг одной-единственной идеи о том, что, дескать, Украину сливают. И действительно появились не один и не два «эксперта», которые с умным видом рассуждали, что Байден игнорирует жизненно важные не только для Украины запросы, с которыми приезжал в США Владимир Зеленский в конце сентября.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Но есть два обстоятельства, которые обнуляют эти странные версии.
Во-первых, мощный ураган «Милтон» не просто мощный, он супермощный. Ему присвоена пятая категория – что по шкале силы ураганов Саффира – Симпсона является наивысшей. Ураганы такой силы сопровождаются колоссальной силы ветрами и риском масштабных катастрофических разрушений. И это при том, что Флорида, по которой «Милтон» может ударить вечером в среду, 9 октября, только-только пережила ураган «Хелена».
Во-вторых, одновременно отменили и запланированный в эту поездку трехдневный государственный визит Байдена в Германию. Важно, что это был бы первый государственный визит президента США в Германию за последние сорок лет. Такими вещами не играют, Германия – один из ключевых союзников США и локомотив экономики Евросоюза.
Также отменены встречи Джо Байдена в узком кругу с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Кейром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта очень многозначительная встреча четырех лидеров должна была состояться буквально за несколько часов до старта саммита в Рамштайне. Ожидалось, что именно эта встреча внесет ясность не только по поводу их действий в связи с войной в Украине, но и о многом другом. Например, о кризисе на Ближнем Востоке.
Но уж больно много надежд в Украине возлагали на эту встречу. Особенно по части разрешения применять полученное от партнеров дальнобойное оружие для поражения военных целей на российской территории. Что ж, видимо, не только Рютте придется прилагать дополнительные усилия чтобы в Кремле не появилось слишком много надежд на прекращение поддержки Украины ее партнерами.
«Миражи» и два F-16
Практически одновременно с новостью об отмене визита Джо Байдена в Германию и для участия в группе «Рамштайн» прошли две весьма обнадеживающие новости. Первая была не особо громкая – Нидерланды поставили первые два F-16 из числа нескольких десятков, которые эта страна должна была предоставить в рамках так называемой «авиационной коалиции». Два месяца назад Украина уже получила от «авиационной коалиции» первые шесть F-16, из которых один был, к сожалению, потерян в бою. Теперь их число не только восстановлено, но еще и увеличено.
Вторая новость является действительно громкой – Франция устами своего министра обороны Себастьяна Лекорню объявила, что в начале 2025 года предоставит Украине многоцелевые истребители Мираж-2000. По его словам, сейчас самолеты дооснащаются специальными системами радиоэлектронной борьбы, и другими системами, чтобы повысить их эффективность. На самом деле, заявление Лекорню означает, что программа поставки истребителей Мираж-2000 без лишней помпы и шума двигалась минимум с начала 2023 года. Так как быстрее украинских летчиков для этих самолетов не переучить с бывшей советской техники, на которой они воевали до сих пор.
Тем временем на востоке Украины продолжаются тяжелейшие оборонительные бои на Донбассе, а украинские ракетчики методично атакуют военные цели во временно оккупированном Крыму, да и на российской территории тоже. Тем временем Кремль и российские военные делают ставку на изнурение не только украинской армии, а всей страны в целом. Поэтому для Украины критические важным являются не только поставки эффективных вооружений и разрешение на их безвозбранное применение. Украине также нужны деньги.
Уж очень недешево содержать вооруженные силы, которые воюют в масштабах, беспрецедентных для Европы за последние почти 80 лет. Кроме того, украинскому правительству приходится тратить колоссальные ресурсы на повышение устойчивости энергосистемы, которую беспрестанно атакуют российские ракеты и дроны. И еще – никто не снимал с украинского государства социальные обязательства, а масштабы украинской экономики существенно сжались из-за военных потерь.
Странные люди осени-2024
В этот самый момент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во всеуслышание повторяет фортель, который он предпринял год назад: он объявляет о том, что будет блокировать предоставление Украине масштабной финансовой помощи со стороны ЕС. В декабре 2023 года Венгрия заблокировала на саммите Евросоюза решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро на 2023-2027 годы. К счастью, в феврале 2024 года этот пакет удалось разблокировать.
На этот раз Венгрия приняла решение не поддерживать изменения в режиме санкций ЕС в отношении замороженных российских активов, пока в США не выберут президента 5 ноября. Именно за счет доходов от этих активов страны G7 планировали выдать Украине кредит на сумму в 45 миллиардов евро. А теперь начало финансирования в рамках этого кредита откладывается минимум на месяц.
Наибольшую часть этой суммы была готова предоставить Европейская комиссия – около 35 миллиардов евро. Но так как Камала Харрис и Дональд Трамп публично придерживаются довольно сильно разнящихся позиций по поводу финансирования Украины и ее борьбы против российской агрессии, то Орбан воспользовался этой неопределенностью, чтобы саботировать финансирование Украины.
Но действительно, страны-члены ЕС могут одобрить этот кредит на 35 миллиардов уже в октябре. Для этого достаточно одобрения квалифицированного большинства на голосовании в Совете ЕС. Но по вопросу о санкциях, на основе которых построен механизм этого кредита, как раз нужно единогласное решение членов ЕС.
И вот это голосование Орбан, очевидно, и готов заблокировать. Увы, у него сейчас для этого даже немного больше возможностей, чем год назад. Так как Венгрия с 1 июля до 31 декабря председательствует в Совете ЕС. 8 октября Орбан выступал в Европарламенте и прямо обвинил лидеров ЕС в том, что те выступают за продолжение конфликта. Ни много, ни мало.
Осень вообще урожайное время на разные странные поступки: в Украине объявилась живая богородица. Таковой себя презентует некая Анна Фесун, которая просит деньги у доверчивых родственников раненных на войне, чтобы, якобы тех раненых «энергетически поддерживать». На самом деле эта дама является собственницей небольшой кофейни в столице, некоторые считают ее просто мошенницей. Что ж, осень, жесткая ситуация на фронте, находящиеся в беде люди – хорошая среда для мошеннических действий. К счастью, местные журналисты исследовали этот наполовину трагичный, а наполовину уголовный случай. Наверняка многие родственники раненных сберегут теперь нервы и деньги.