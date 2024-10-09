Визит нового генсека НАТО, отмена встречи в формате «Рамштайн», саботаж Орбана. Обзор событий в Украине

Необычно высокий уровень представительства на этой встрече давал Украине основания рассчитывать на неординарные решения, которые только и могут озвучить настолько высокопоставленные участники. Ну, в самом деле, не собираться же лидерам ведущих стран-партнеров Украины для рутинных переговоров? Но, видимо, придется для озвучивания неординарных решений, которые так ожидают в Киеве, найти другую дату.

Дело в том, что президент США Джо Байден, который тоже планировал свое участие в этой встрече, был вынужден отложить свою поездку в Европу в связи с ураганом, который бушует на юго-востоке США. «Хочу прояснить: Пока мы готовимся к урагану Милтон, мы также продолжаем направлять ресурсы на Юго-Восток и Аппалачи, чтобы отреагировать на ураган Хелен. Камала и я молимся за вас всех, и мы будем рядом с вами, пока вы переживаете этот новый шторм», - написал Байден в Х (он же Твиттер).

Джо Байден. Фото: SCOTT OLSON

Отмена поездки Байдена на встречу группы «Рамштайн» могла бы вызвать массу конспирологических версий, которые крутились бы вокруг одной-единственной идеи о том, что, дескать, Украину сливают. И действительно появились не один и не два «эксперта», которые с умным видом рассуждали, что Байден игнорирует жизненно важные не только для Украины запросы, с которыми приезжал в США Владимир Зеленский в конце сентября.