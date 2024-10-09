В следующем месяце в прокат выйдет документальный фильм о Елене Докич, бывшей четвертой ракетке мира. Можно предположить, что лента будет очень эмоциональной, ведь уже в трейлере спортсменка не скрывает слез.
Бывшая знаменитая теннисистка расплакалась во время интервью: мне казалось, я самый ненавидимый в мире человек
Докич родилась в Югославии, но переехала в Австралию в возрасте 11 лет. За успехами в теннисе скрывалась, однако, мрачная реальность. Бывшая топ-спортсменка рассказала, как терпела моральное и физическое насилие со стороны своего отца и тренера Дамира.
«Мне было 16 лет, и я играла против первой ракетки мира Мартины Хингис. Я знала, что если проиграю, последствия будут катастрофическими. Однажды, когда я тоже проиграла, мой отец пришел в бешенство. Я знала, что будет…, - рассказывает Докич, после чего начинает плакать. - На моем теле не было места, где не было бы синяков. Я была очень молода и из-за его поведения чувствовала себя самым ненавидимым человеком в мире».
Докич завершила карьеру в 2013 году. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема пришелся на Уимблдон в 2000 году, где спортсменка дошла до полуфинала. В настоящее время она работает теннисным экспертом на австралийском телевидении.