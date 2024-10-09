Бывшая знаменитая теннисистка расплакалась во время интервью: мне казалось, я самый ненавидимый в мире человек

Докич родилась в Югославии, но переехала в Австралию в возрасте 11 лет. За успехами в теннисе скрывалась, однако, мрачная реальность. Бывшая топ-спортсменка рассказала, как терпела моральное и физическое насилие со стороны своего отца и тренера Дамира.

«Мне было 16 лет, и я играла против первой ракетки мира Мартины Хингис. Я знала, что если проиграю, последствия будут катастрофическими. Однажды, когда я тоже проиграла, мой отец пришел в бешенство. Я знала, что будет…, - рассказывает Докич, после чего начинает плакать. - На моем теле не было места, где не было бы синяков. Я была очень молода и из-за его поведения чувствовала себя самым ненавидимым человеком в мире».