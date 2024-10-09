Число зарубежных туристов в Эстонии резко выросло

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что по сравнению с августом 2019 года число туристов все же было на 5% меньше.

«В августе этого года предприятия по размещению Эстонии посетило 232 000 зарубежных и 230 000 местных туристов. Зарубежных туристов было на 14% больше, местных туристов — на 2% больше», — уточнила Лаурмаа.

Из Финляндии Эстонию посетило около 69 000 туристов, т. е. 30% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. В предприятиях по размещению остановилось 27 000 туристов из Латвии (12%), 22 000 туристов из Германии (8%) и 11 000 туристов из Литвы (5%). По сравнению с августом прошлого года больше всего выросло число туристов из Германии: их остановилось на 6600 человек больше, чем в прошлом году. В то же время число туристов из Литвы сократилось на 3000.

Большая часть размещенных зарубежных туристов была на отдыхе (84%), что характерно для августа. Остальные 11% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 69% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (12%), Тартуский (7%) и Саареский (5%) уезды.

Из остававшихся на ночлег местных туристов 73% отметили целью своей поездки отдых, 17% — работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (22%), далее следовали Пярнуский (17%), Ида-Вируский (10%) и Саареский (8%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 827 000 ночей, из которых 378 000 ночей провели местные туристы и 449 000 — зарубежные туристы.

В августе свои услуги туристам предлагало 1235 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 25 000 номеров и 60 000 койко-мест, заполнены были 57% номеров. Стоимость проживания в предприятии по размещению составила в среднем 48 евро в сутки на человека и по сравнению с августом 2023 года не изменилась, однако была на 23% дороже, чем в том же месяце 2019 года.

В Харьюском уезде стоимость проживания составила 52 евро, в Пярнуском и Саареском — 50 евро, в Тартуском и Ляэнеском — 49 евро, в Ляэне-Вируском — 46 евро, а в Ида-Вируском уезде — 41 евро в сутки на человека.

Департамент статистики собирает и анализирует данные о деятельности предприятий по размещению по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.