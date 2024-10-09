Глава Центрального союза работодателей: крупные компании могут уйти из Эстонии из-за дорогого электричества

Он поставил под сомнение расчеты Министерства климата, согласно которым субсидирование возобновляемой энергии снизит к 2035 году цены на электричество с 9,08 до 6,6 цента за киловатт-час, или, с учетом всех налогов, с 17,9 цента в 2023 году до 15,4 цента в 2035 году.

«Цены на электричество в Эстонии становятся самыми высокими в регионе. В такой ситуации мы должны беспокоиться о том, сохранится ли хотя бы нынешний уровень. Крупные потребители могут отсюда уйти, они просто не выдержат таких цен», - сказал он.

Вице-канцлер Министерства климата Яанус Уйга возразил в передаче, что указанная прогнозная цена является средней, а для крупных потребителей цена будет ниже, в том числе за счет строительства прямых линий электроснабжения от электростанций, избавляющих от сетевой платы.