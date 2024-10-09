«Поляки, проснитесь!»: Польша строит самую сильную армию в Европе

Тем не менее пока польские власти воздерживаются от непосредственной конфронтации с Россией.

Впрочем, время от времени в информационном пространстве Польши появляется тема возможной отправки в Украину польского военного контингента. Социсследования показывают, что абсолютное большинство поляков не поддерживают такой шаг прямо сейчас.

Однако несколько недель назад в Варшаве активно обсуждали доклад американского Modern War Institute, который предполагал, что в случае «замораживания» войны в Украине по «корейскому сценарию» гарантом перемирия могла бы стать польская танковая дивизия, которую передислоцировали бы на восток Украины.

Бывший глава польского Генштаба Раймунд Анджейчак утверждает, что польским властям нужно отбросить излишний романтизм и идеализм: польское общество тратит огромные деньги на модернизацию своей армии и вправе рассчитывать на «политическую монетизацию» этих вооружений - то есть на то, что они будут «отрабатывать» свою стоимость.

Точно так же, как размещение вооруженных сил США в той или иной стране усиливает там позиции американского бизнеса, американских интересов, утверждает генерал, польская армия могла бы при помощи «зонтика безопасности» над теми же балтийскими странами или Украиной добиваться реализации аналогичных целей.

Впрочем, с такой концепцией в Польше согласны не все.

«Чтобы быть политическим гарантом безопасности, нужно иметь деньги, много денег, - говорит доктор Лукаш Стах. - А польская экономика не так уж сильна, тем более что закупка дорогих вооружений дополнительно истощает наши экономические возможности. И, наконец, у Польши нет ядерного оружия. Поэтому возможности любых гарантий со стороны Варшавы очень ограничены. То есть некоторую военную поддержку Польша может обеспечить, но потенциал гаранта безопасности у нее есть только при поддержке союзников».

Как полагает военный эксперт, доктор Лукаш Стах из Центра международных исследований и развития при Ягеллонском университете в Кракове, при сохранении нынешних темпов модернизации вооруженных сил в Польше «построение сильной армии займет минимум пять лет, а может, и все десять».