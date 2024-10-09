В связи с ликвидацией последствий аварии водопровода на улице Сыле в Таллинне в 10 часов утра в направлении города будут перекрыты две полосы движения, а в направлении Копли движение будет изменено на двустороннее с 1+1 полосой движения.
Возможны пробки: из-за аварии водопровода на одной из улиц Таллинна ограничено дорожное движение
Поворот с улицы Эдала и выезд с улицы Эдала на улицу Сыле также будет закрыт для движения транспорта.
Аварийные работы предполагается завершить и восстановить нормальную организацию дорожного движения поздно вечером в четверг.