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Возможны пробки: из-за аварии водопровода на одной из улиц Таллинна ограничено дорожное движение

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Авария водопровода. Снимок иллюстративный.
Авария водопровода. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В связи с ликвидацией последствий аварии водопровода на улице Сыле в Таллинне в 10 часов утра в направлении города будут перекрыты две полосы движения, а в направлении Копли движение будет изменено на двустороннее с 1+1 полосой движения.

Поворот с улицы Эдала и выезд с улицы Эдала на улицу Сыле также будет закрыт для движения транспорта.

Аварийные работы предполагается завершить и восстановить нормальную организацию дорожного движения поздно вечером в четверг.

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