Мягкие и пушистые лесные жители: IKEA запустила новую детскую коллекцию

Выдра с детенышем. Фото: Ikea

«Мягкая игрушечная выдра с детенышем поставляется только парой, ведь в природе детеныши выдр остаются с матерями на протяжении всего первого года жизни. В это время мать обучает их всем необходимым навыкам для охоты и выживания в дикой природе. Еще один пример - мягкий игрушечный ёжик. В природе, когда ежи чувствуют угрозу, они поднимают острые иглы и сворачиваются в колючий шар, чтобы защитить свои мягкие животики. Игрушка-ёжик тоже может превращаться в шарик благодаря застежке-липучке на животике», - рассказывает Брита Миквере.

Мягкий ежик. Фото: Ikea

С помощью новой коллекции IKEA стремится вдохновить детей на исследование природы и дать возможность поиграть с ними прямо у себя дома. И все это не только в процессе игры, но и в повседневной жизни. Коллекция помогает сделать игру повседневной: купание может стать увлекательным приключением - дети могут «превратиться» в рысь с помощью халата. А мягкие игрушки и покрывала с рисунком помогут создать волшебные истории перед сном, погружая детей в мир фантазий.

Безопасный и продуманный дизайн

Мягкие игрушки, ворс ковра, сумка для хранения, чехол для табурета и подушки изготовлены не менее чем на 90 процентов из переработанного полиэстера. Между тем, текстиль представляет собой смесь хлопка и вискозы, чтобы сократить количество используемого хлопка. Молнии и нитки, а также весь текстиль также изготовлены из переработанного полиэстера.

«В IKEA мы никогда не используем пластиковые пуговичные глаза на наших мягких игрушках. Всегда есть риск, что ребенок умудрится их вытащить и положить в рот. Вместо этого глазки игрушкам мы вышиваем», - делится Миквере.

Коллекция SKOGSDUVA доступна в IKEA Эстония с 3 октября 2024 года.

IKEA Play Report 2024 - это количественное исследование, проведенное консалтинговой компанией Future Minds, специализирующейся на инновациях. Было проведено 36 домашних визитов с подробными интервью в США, Китае и Германии, при участии восьми мировых экспертов. В исследовании приняли участие 7000 детей и родителей в семи странах (США, Германия, Франция, Канада, Япония, Польша и Индия).