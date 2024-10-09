Если родители рассматривают игру как ключ к счастью и благополучию ребенка, игры помогают справляться с беспокойствами и переживаниями. Поэтому IKEA запустила новую детскую коллекцию, вдохновленную волшебной шведской лесной природой. Коллекция включает в себя образовательные и практичные товары, которые помогут привить детям любовь к игре и добавить больше веселья в их повседневную жизнь дома.
Мягкие и пушистые лесные жители: IKEA запустила новую детскую коллекцию
«Чтобы глубже понять жизнь детей, их эмоции, потребности и поведение дома, а также то, как это влияет на их игру, счастье и благополучие, IKEA провела масштабное международное исследование о роли игр дома. Исследование показало, что многие люди стремятся к большему веселью в своей жизни, но сталкиваются с нехваткой времени, пространства и средств. Однако значительная часть родителей и детей видят в игре ключ к улучшению психического здоровья и повышению уровня счастья», - отмечает руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.
Исследование показало, что только один из двух детей в мире доволен количеством времени, отведенного на игру, и более половины родителей мечтают о возможности проводить больше времени, играя со своими детьми. Дом, являясь местом, где семьи проводят большую часть своего времени и укрепляют связи, играет важную роль в этом процессе.
«В IKEA мы стремимся сделать дом пространством, где можно играть и веселиться. Веселые игры в повседневной жизни - это простой способ привнести немного радости и легкости в семейные будни. С помощью этой вдохновляющей коллекции мы хотим помочь семьям преодолеть "хочу" и "могу" и добавить в жизнь больше игры и творчества, сказки и волшебства», - отмечает дизайнер интерьера.
Этот загадочный мир леса
Новая коллекция SKOGSDUVA открывает детям мир дикой природы в игровой форме. Она помогает им узнать больше о животных и их повадках. Например, иллюстрации на покрывале показывают животных в их среде обитания, а сумка для хранения изображает тех, кто прячется внутри, готовясь к зимней спячке. Эта коллекция не только украшает дом, но и просвещает маленьких исследователей, пробуждая их интерес к природе.
«Мягкая игрушечная выдра с детенышем поставляется только парой, ведь в природе детеныши выдр остаются с матерями на протяжении всего первого года жизни. В это время мать обучает их всем необходимым навыкам для охоты и выживания в дикой природе. Еще один пример - мягкий игрушечный ёжик. В природе, когда ежи чувствуют угрозу, они поднимают острые иглы и сворачиваются в колючий шар, чтобы защитить свои мягкие животики. Игрушка-ёжик тоже может превращаться в шарик благодаря застежке-липучке на животике», - рассказывает Брита Миквере.
С помощью новой коллекции IKEA стремится вдохновить детей на исследование природы и дать возможность поиграть с ними прямо у себя дома. И все это не только в процессе игры, но и в повседневной жизни. Коллекция помогает сделать игру повседневной: купание может стать увлекательным приключением - дети могут «превратиться» в рысь с помощью халата. А мягкие игрушки и покрывала с рисунком помогут создать волшебные истории перед сном, погружая детей в мир фантазий.
Безопасный и продуманный дизайн
Мягкие игрушки, ворс ковра, сумка для хранения, чехол для табурета и подушки изготовлены не менее чем на 90 процентов из переработанного полиэстера. Между тем, текстиль представляет собой смесь хлопка и вискозы, чтобы сократить количество используемого хлопка. Молнии и нитки, а также весь текстиль также изготовлены из переработанного полиэстера.
«В IKEA мы никогда не используем пластиковые пуговичные глаза на наших мягких игрушках. Всегда есть риск, что ребенок умудрится их вытащить и положить в рот. Вместо этого глазки игрушкам мы вышиваем», - делится Миквере.
Коллекция SKOGSDUVA доступна в IKEA Эстония с 3 октября 2024 года.
IKEA Play Report 2024 - это количественное исследование, проведенное консалтинговой компанией Future Minds, специализирующейся на инновациях. Было проведено 36 домашних визитов с подробными интервью в США, Китае и Германии, при участии восьми мировых экспертов. В исследовании приняли участие 7000 детей и родителей в семи странах (США, Германия, Франция, Канада, Япония, Польша и Индия).