Postimees в Украине У уставших солдат начинает пропадать мотивация

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский упомянул, что рассматривается возможность увеличения базовой подготовки солдат до двух месяцев.

«После базовой подготовки новые солдаты проходят дополнительную подготовку в зависимости от своей военной специальности, которая длится от двух до шести недель. Если затем солдат попадает в более-менее нормальную бригаду, он проходит там две-четыре недели так называемой адаптационной подготовки, прежде чем окажется на самой передовой в бою», - описал Либер.

«Подготовка украинских пехотинцев на самом деле очень хорошая, - считает Либер. - Однако артиллерийский огонь и дроны просто уничтожают людей, и в таких ситуациях хорошая подготовка мало помогает. Но если пехота сражается напрямую с пехотой противника, мы очень сильны».

Вячеслав и Либер. Фото: Martin Pedaja

По словам Вячеслава, который проходит подготовку у Либера, обучение длится каждый день по 12-14 часов, и особое внимание уделяется физической подготовке. Помимо обычной начальной подготовки солдат, они проходят, например, отдельное обучение на случай атак дронов. Также их учат тому, как правильно строить траншеи и бункеры. Проживание на сборах осуществляется в палатках.

«Мы пытаемся создать для них максимально тяжелые условия, чтобы они могли почувствовать и увидеть, на что они способны. Мы переняли для обучения многие идеи из опыта подготовки американских морских пехотинцев», - заявил Либер.

В то же время новобранцев не держат в учебном лагере в условиях голода и отсутствия сна. «Если бы мы делали все слишком жестоко, у нас не осталось бы новобранцев, - добавил Либер. - Наша цель состоит не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы они прошли обучение».