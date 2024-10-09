Одна из причин, по которой Украине срочно нужны новые солдаты, заключается в том, что у уставших бойцов начинает пропадать мотивация, заявил опытный инструктор украинской армии.
Postimees в Украине ⟩ У уставших солдат начинает пропадать мотивация
«На фронте очень-очень много солдат, которым срочно нужен отдых. Если слишком долго воевать, мотивация начинает угасать», - сказал инструктор с позывным Либер в интервью с Postimees в одном из учебных центров украинской армии в Киевской области.
«Особенно важно для пехотинцев не задерживаться на передовой слишком долго», - отметил 33-летний Либер, который стал инструктором после тяжелого ранения. Он воевал в одном из самых известных подразделений украинской армии - 3-й штурмовой бригаде. Речь идет о пехоте, в которой самые большие потери.
По оценке Либера, хорошая подготовка крайне важна, однако без удачи пехотинец не выживет.
«Скажем так, у пехотинца определенное количество жизней. Его нужно вовремя вывести из пехоты, иначе он погибнет, - сказал Либер. - Хотя бы для того, чтобы его бесценный опыт не был утерян. Его нужно либо повысить, либо сделать инструктором».
Либер утверждает, что нехватка времени является самой большой проблемой для подготовки мобилизованных украинских солдат. «Времени, времени и еще раз времени», - ответил Либер на вопрос, чего, по его мнению, больше всего не хватает новобранцам в обучении.
В настоящее время новые украинские солдаты проходят базовую подготовку в учебных центрах за один месяц. По слова Либера, за это время они успевают освоить исключительно минимум, без которого вообще не следует отправлять в боевые части.
«Для нормальной подготовки пехотинца требуется не менее шести месяцев. Но у нас нет этого времени, - сказал Либер. - Реальность такова, что мы не можем готовить солдат дольше.»
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский упомянул, что рассматривается возможность увеличения базовой подготовки солдат до двух месяцев.
«После базовой подготовки новые солдаты проходят дополнительную подготовку в зависимости от своей военной специальности, которая длится от двух до шести недель. Если затем солдат попадает в более-менее нормальную бригаду, он проходит там две-четыре недели так называемой адаптационной подготовки, прежде чем окажется на самой передовой в бою», - описал Либер.
«Подготовка украинских пехотинцев на самом деле очень хорошая, - считает Либер. - Однако артиллерийский огонь и дроны просто уничтожают людей, и в таких ситуациях хорошая подготовка мало помогает. Но если пехота сражается напрямую с пехотой противника, мы очень сильны».
По словам Вячеслава, который проходит подготовку у Либера, обучение длится каждый день по 12-14 часов, и особое внимание уделяется физической подготовке. Помимо обычной начальной подготовки солдат, они проходят, например, отдельное обучение на случай атак дронов. Также их учат тому, как правильно строить траншеи и бункеры. Проживание на сборах осуществляется в палатках.
«Мы пытаемся создать для них максимально тяжелые условия, чтобы они могли почувствовать и увидеть, на что они способны. Мы переняли для обучения многие идеи из опыта подготовки американских морских пехотинцев», - заявил Либер.
В то же время новобранцев не держат в учебном лагере в условиях голода и отсутствия сна. «Если бы мы делали все слишком жестоко, у нас не осталось бы новобранцев, - добавил Либер. - Наша цель состоит не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы они прошли обучение».