В МИД Эстонии называют победу Украины основой безопасности евроатлантического региона

На консультациях в формате E-PINE или Расширенного партнерства в Северной Европе с участием аналитического центра Atlantic Council обсуждались российская агрессия в Украине, исходящие от России гибридные угрозы, развитие событий в Индийском и Тихоокеанском регионах, ситуация на Ближнем Востоке и приоритеты НАТО, а также вопросы кибер- и энергетической безопасность.

«Безопасность стран Северной Европы и Балтии и США тесно связана, и ключевым моментом ее большего упрочения являются совместные дискуссии и сотрудничество», — сказал Рогер, подчеркнув важность консультаций в формате E-PINE.

«Недавнее присоединение Швеции и Финляндии к альянсу придает дополнительное измерение консультациям E-PINE, позволяя проводить углубленное обсуждение тем, связанных с НАТО», — сказал Рогер.

Рогер в ходе дискуссий и встреч основой безопасности Евроатлантического региона назал победу Украины, и поэтому все действия должны быть направлены на ее достижение. Обсуждения были сосредоточены на военной и политической поддержке Украины, ужесточении санкций против России, привлечении российского руководства к ответственности за преступление агрессии и использовании замороженных российских активов на благо Украины.

На встречах Рогер также подчеркнул необходимость укрепления обороны и потенциала сдерживания НАТО, важной частью которого является увеличение расходов на оборону.

«В изменившейся ситуации с безопасностью Европа должна относиться к своей обороне еще серьезнее, чем раньше, и крайне важно увеличить расходы на оборону, чтобы заполнить пробелы в потенциале», - заявил вице-канцлер.

В рамках консультаций аналитический центр CSIS провел дискуссию на тему гибридной деятельности России против союзников по НАТО и ее отражения.

Консультации в формате E-PINE проводятся с 2003 года, в них участвуют США, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция.