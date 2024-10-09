Финансовая свобода - удел не только крупных бизнесменов или людей, получивших крупный лотерейный выигрыш. Она также связана с определенными жертвами. По мнению специалистов Luminor, даже в современных рыночных условиях можно достичь финансовой свободы, если начать инвестировать как можно раньше.
Эксперт: путь к финансовой свободе за десять лет усложнился
«Безусловно, двигаться к финансовой свободе в сегодняшних экономических условиях сложнее, чем, например, десять лет назад. Однако достичь финансовой свободы можно даже через десять лет - для этого необходимо ежемесячно инвестировать одну среднюю чистую зарплату по стране, зарабатывая в среднем не менее семи процентов и постоянно инвестировать еще и полученный доход», - говорит руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма.
По словам управляющего активами Luminor Калле Козе, достичь финансовой свободы сегодня возможно даже для человека со средней зарплатой, но это займет много времени и потребует достаточно высокой нормы накопления. Однако для людей со скромными инвестиционными планами финансовая свобода остается лишь голубой мечтой.
Если бы человек, получающий среднюю зарплату, инвестировал 20 процентов своей зарплаты каждый месяц в течение следующих 25,5 лет, получая среднегодовую прибыль восемь процентов, и постоянно реинвестировал ее, то к 2050 году он достиг бы 300 000 евро в сегодняшних деньгах. На эту сумму при постоянной доходности в восемь процентов пассивный доход после уплаты налогов может быть эквивалентен средней месячной зарплате. Это очень амбициозный план, который потребует максимальной дисциплины, успешного управления процессом накопления и инвестиционным портфелем», - сказал Козе.
Он добавил, что инфляция и рост заработной платы часто остаются за рамками дебатов о финансовой свободе: экономический прогноз показывает, что средняя заработная плата сильно растет, но в целевых показателях финансовой свободы, рассчитанных на десятилетия вперед, забывают, что средняя заработная плата растет вместе с инвестициями. По словам Козе, чтобы достичь финансовой свободы при средней зарплате, нужно серьезно экономить и иметь дополнительную подработку.
Сийм Уусма сравнивает стремление к финансовой свободе со спортом высших достижений. «Достижение финансовой свободы требует огромной дисциплины, отличных навыков управления финансами и самопожертвования. Однако в то время как элитный спортсмен может одержать несколько побед, достижение финансовой свободы - это конечная остановка, и если вы и дальше будете соблюдать дисциплину, то навсегда останетесь ответственным за свои деньги», - сказал он.
«Человеку, который хочет улучшить своё финансовое положение, но не готов ради этого идти на слишком большие жертвы, вместо финансовой свободы больше подходит финансовый комфорт. Это означает, что у него есть работа, которая его устраивает, которая ему нравится, и которая обеспечивает доход, позволяющий наслаждаться всеми удовольствиями в жизни», - говорит Козе.
Финансовая безопасность, хорошее образование и зарплата выше средней, а также приличный запас сбережений на случай сложных жизненных ситуаций и инвестирование в меру своих возможностей - вот ключи к финансовому комфорту.
«Поскольку финансовый комфорт - это явно менее амбициозная цель, его можно использовать для более комфортной жизни уже сейчас. Финансовый комфорт не заставляет людей годами ютиться в квартирке площадью 18 квадратных метров, существенно экономя на транспорте, еде, хобби и досуге», - говорит Козе.
Он также отметил, что финансовый комфорт не означает стагнацию, но можно провести параллель с финансовой безопасностью, при которой происходит постоянное развитие, как финансовое, так и духовное. Козе также сказал, что в некоторые моменты жизни можно найти себе дополнительную работу, чтобы вложить больше средств в финансовую безопасность, но жизнь не должна вращаться только вокруг денег, так как они являются лишь малой составляющей счастливой жизни.