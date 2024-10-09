Эксперт: путь к финансовой свободе за десять лет усложнился

Сийм Уусма сравнивает стремление к финансовой свободе со спортом высших достижений. «Достижение финансовой свободы требует огромной дисциплины, отличных навыков управления финансами и самопожертвования. Однако в то время как элитный спортсмен может одержать несколько побед, достижение финансовой свободы - это конечная остановка, и если вы и дальше будете соблюдать дисциплину, то навсегда останетесь ответственным за свои деньги», - сказал он.

«Человеку, который хочет улучшить своё финансовое положение, но не готов ради этого идти на слишком большие жертвы, вместо финансовой свободы больше подходит финансовый комфорт. Это означает, что у него есть работа, которая его устраивает, которая ему нравится, и которая обеспечивает доход, позволяющий наслаждаться всеми удовольствиями в жизни», - говорит Козе.

Финансовая безопасность, хорошее образование и зарплата выше средней, а также приличный запас сбережений на случай сложных жизненных ситуаций и инвестирование в меру своих возможностей - вот ключи к финансовому комфорту.

«Поскольку финансовый комфорт - это явно менее амбициозная цель, его можно использовать для более комфортной жизни уже сейчас. Финансовый комфорт не заставляет людей годами ютиться в квартирке площадью 18 квадратных метров, существенно экономя на транспорте, еде, хобби и досуге», - говорит Козе.

Он также отметил, что финансовый комфорт не означает стагнацию, но можно провести параллель с финансовой безопасностью, при которой происходит постоянное развитие, как финансовое, так и духовное. Козе также сказал, что в некоторые моменты жизни можно найти себе дополнительную работу, чтобы вложить больше средств в финансовую безопасность, но жизнь не должна вращаться только вокруг денег, так как они являются лишь малой составляющей счастливой жизни.