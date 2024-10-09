Северная Корея неожиданно отреагировала на визит генерального секретаря НАТО в Украину, связав это с возможными намерениями НАТО в отношении самой Северной Кореи, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия стремится легитимизировать войну в Украине, а Северная Корея – оправдать свою помощь стране-агрессору
Нет особого смысла детально разбирать каждую часть заявления Северной Кореи. На самом деле, страна пытается оправдать свою военную помощь России и подчеркнуть свою роль как более серьезного союзника Москвы.
Кроме того, Северная Корея охарактеризовала сотрудничество США и Южной Кореи как ядерный альянс, что, по их мнению, дает основание ускорить развитие собственного ядерного оружия. Лидер Северной Кореи утверждает, что не планирует нападение на Южную Корею, хотя продолжает считать ее враждебным режимом. В итоге создается впечатление, что Пхеньян стремится обезопасить себя, чтобы его военная поддержка России не вызвала давления на Северную Корею со стороны других стран.
Министр обороны Южной Кореи предполагает, что Северная Корея может готовиться к отправке своих солдат в Россию. Ранее появлялась информация, что Северная Корея уже направила в Россию инженерные войска, которые работают в тылу российской армии. Точной информации об этом пока нет.
Учитывая все это, нельзя исключать, что Северная Корея может постепенно начать отправлять своих солдат для участия в боевых действиях. Также активно обсуждаются ее стремления получить от России ядерные и ракетные технологии. Возможно, в обмен на это Пхеньян рассчитывает на участие в международных делах при поддержке России.
В интервью журналу Newsweek министр иностранных дел России вновь озвучил условия страны для заключения мирного договора. Россия по-прежнему требует передачи ей четырех украинских территориальных единиц (областей). Эти условия не стоит рассматривать всерьез, так как они абсолютно нереалистичны.
Россия прекрасно осознает, что единственным способом добиться выполнения этих территориальных и политических условий является продолжение войны и достижение значительных военных успехов. В этом свете выступление российского министра иностранных дел указывает на определенную неуверенность.
Отдельной целью для России является попытка легитимизировать свою агрессивную войну против Украины через повторное озвучивание этих условий. Хотя содержание этих условий ставит под сомнение суть так называемых мирных инициатив Китая и Бразилии, Россия рассматривает их действия как тактическую возможность повлиять на международные процессы, а не как стратегическую цель завершить войну.
Реакция на заявления российского министра иностранных дел имеет большое значение. Например, президент Финляндии вчера четко и кратко напомнил, что подразумевается под справедливым миром для Украины.
Масштабная кибератака затронула российские государственные СМИ. Российская государственная телерадиокомпания официально подтвердила факт атак. В результате были прерваны трансляции нескольких государственных телеканалов («Россия-1», «Россия-24», «Россия Культура»), а также возникли проблемы с вещанием у 80 региональных телекомпаний по всей России.
Россия приписывает эти атаки группировкам, связанным с Украиной, однако украинская сторона пока не комментировала этот инцидент. Подробной информации о характере и целях атак нет. Представитель российской медиакомпании заявил, что в результате атаки была утрачена их резервная информационная база, включая резервные копии данных.
Сегодня ночью Россия вновь нанесла удары беспилотниками по различным регионам Украины. Серьезная атака произошла в городе Харькове, где был поврежден крупный жилой дом. Также поступали сообщения о дроновых атаках в российских областях, граничащих с Украиной.
На фронтах активность российской армии остается высокой, и основные направления атак не изменились по сравнению с предыдущими месяцами
- На Курском направлении линия фронта остается без существенных изменений.
- На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Вовчанска, ситуация остается прежней.
- Количество атак российской армии увеличилось на направлении Купянск-Лиман, но значительного успеха они не достигли.
- На Сиверском направлении активность российских войск низкая.
- В районе Бахмута атаки российской армии не отличаются высокой активностью, и линия фронта остается на прежних позициях.
- В городе Торецк и его окрестностях продолжаются интенсивные бои, но атакующие не добились значительных успехов.
- На Покровском направлении вчера увеличилось количество атак и потерь российской армии, но результатов это не принесло.
- На направлении юго-западнее Донецка российским войскам удалось несколько улучшить свои позиции.
- На южном фронте происходили отдельные разведывательные бои. Более активные действия российских подразделений продолжаются на восточном берегу Днепра, но пока нет подтверждений, что им удалось захватить позиции украинских войск.