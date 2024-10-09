ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Россия стремится легитимизировать войну в Украине, а Северная Корея – оправдать свою помощь стране-агрессору

Нет особого смысла детально разбирать каждую часть заявления Северной Кореи. На самом деле, страна пытается оправдать свою военную помощь России и подчеркнуть свою роль как более серьезного союзника Москвы.

Кроме того, Северная Корея охарактеризовала сотрудничество США и Южной Кореи как ядерный альянс, что, по их мнению, дает основание ускорить развитие собственного ядерного оружия. Лидер Северной Кореи утверждает, что не планирует нападение на Южную Корею, хотя продолжает считать ее враждебным режимом. В итоге создается впечатление, что Пхеньян стремится обезопасить себя, чтобы его военная поддержка России не вызвала давления на Северную Корею со стороны других стран.

Министр обороны Южной Кореи предполагает, что Северная Корея может готовиться к отправке своих солдат в Россию. Ранее появлялась информация, что Северная Корея уже направила в Россию инженерные войска, которые работают в тылу российской армии. Точной информации об этом пока нет.

Учитывая все это, нельзя исключать, что Северная Корея может постепенно начать отправлять своих солдат для участия в боевых действиях. Также активно обсуждаются ее стремления получить от России ядерные и ракетные технологии. Возможно, в обмен на это Пхеньян рассчитывает на участие в международных делах при поддержке России.