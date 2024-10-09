Самый титулованный испанский футболист объявил о завершении карьеры

За клубы и свою сборную он провел 1016 матчей, причем – уникальное достижение - за все это время он ни разу не был удален с поля.

На счету Иньесты 674 матча за основную каталонскую команду, в которых он забил 57 голов и сделал 136 ассистов. Также хавбек играл за японский клуб «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

Вместе со сборной Испании футболист стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

«Я хотел бы однажды вернуться в «Барселону». Те, кто оказал так много влияния на клуб, так или иначе, должны быть там. Когда я смогу сделать то, что я сделал в качестве игрока, но уже в другой роли в клубе. Я был бы рад сделать это», - цитирует Иньесту пресс‑служба «Барселоны».