Андрес Иньеста, бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, объявил о завершении карьеры. Испанец, которому сейчас 40 лет, профессионально играл в футбол 22 года. Он является самым титулованным испанским игроком в истории.
Самый титулованный испанский футболист объявил о завершении карьеры
За клубы и свою сборную он провел 1016 матчей, причем – уникальное достижение - за все это время он ни разу не был удален с поля.
На счету Иньесты 674 матча за основную каталонскую команду, в которых он забил 57 голов и сделал 136 ассистов. Также хавбек играл за японский клуб «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.
Вместе со сборной Испании футболист стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
«Я хотел бы однажды вернуться в «Барселону». Те, кто оказал так много влияния на клуб, так или иначе, должны быть там. Когда я смогу сделать то, что я сделал в качестве игрока, но уже в другой роли в клубе. Я был бы рад сделать это», - цитирует Иньесту пресс‑служба «Барселоны».