До и после Аутентично и современно: переделка 140-летнего сельского дома в Эстонии

После переделки в помещениях стало значительно светлее. Фото: Частный архив.

Это небольшое изменение значительно повлияло на восприятие пространства, добавив больше света и легкости. Светлые стены также лучше отражают свет новых ламп, что делает помещение еще ярче.

Продуманные решения гостиной для большой семьи

Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует смело экспериментировать с перестановкой мебели, что иногда может помочь создать в комнате больше пространства. Раньше диван в гостиной стоял слишком близко к телевизору и находился у окна, куда светило солнце. Дизайнер изменила расположение мебели так, чтобы создать больше пространства для движения.

С учетом потребностей большой семьи было решено поставить в гостиную вместо углового дивана трехместный диван и два кресла.

Диван и кресла практичнее углового дивана. Фото: Частный архив.

«Угловые диваны – хорошие и компактные решения, но часто они занимают много места. Отдельный диван и кресла создают достаточно мест для всей семьи, и при этом остается достаточно пространства для передвижения между мебелью», – отметила Анастасия Малькова.

Кроме того, она выбрала диван со съемным чехлом. В семье трое детей и животные, поэтому важно, чтобы мебель было легко поддерживать в чистоте. Съемный чехол легко стирать или при желании заменить на покрытие другого цвета.

В гостиной дизайнер также использовала различную мебель для хранения. Комбинированная мебель с ящиками используется как подставка под телевизор и дополнительное место для хранения вещей всей семьи.

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