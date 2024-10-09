А ВЫ ЗНАЛИ? Спелые помидоры принесут пользу не только в салате

Все садоводы ежегодно мечтают о богатом урожае. Для этого опытные огородники часто используют приемы, о которых многие пока не знают. Один из них – закопать в грядку спелые помидоры.

Прежде всего, спелые помидоры могут стать очень эффективным и полезным удобрением, поскольку содержат много питательных веществ, которые помогают улучшить рост других садовых растений, сообщает издание Vakarys Ekspresas.

В частности, томаты содержат азот, фосфор и калий. Разлагаясь в почве, эти вещества помогают другим растениям лучше развиваться и защищаться от болезней, а плоды становятся более крупными.

Если у вас есть особенно хороший сорт помидоров, их тоже стоит закопать в грядку. Таким образом, семена томатов начнут прорастать, гарантируя вам особенно богатый урожай в новом сезоне.

Каждый огородник мечтает о богатом урожае. Фото: www.flickr.com

Даже до окончательного разложения плоды томатов выделяют органические вещества, которые улучшают аэрацию почвы и удержание влаги. Это необходимо для того, чтобы почва стала рыхлой, тем самым способствуя росту корней растений.

Также томаты содержат натуральные фунгициды, предотвращающие грибковые заболевания. Кроме того, этот метод помогает избавиться от ненужных отходов. Зачастую огородники просто выбрасывают испорченные помидоры. Однако их всегда можно использовать как ценное органическое удобрение.