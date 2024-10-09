Угнанные в Пярну в конце сентября два автомобиля Audi в скором времени будут возвращены владельцам, поскольку эстонской полиции при помощи международных коллег удалось их обнаружить, пишет Rus.ERR.
Угнанные в Эстонии внедорожники обнаружили в Литве: в полиции рассказали, какова дальнейшая судьба этих автомобилей
«В рамках международного сотрудничества нам вместе с нашими литовскими коллегами удалось вернуть из Литвы два внедорожника Audi, украденных в Пярну, и они ждут возвращения своим владельцам», - рассказал радионовостям ERR руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргус Распель.
По его информации, один автомобиль был задержан вместе с находившимся за рулем гражданином Литвы. А Еще одна машина стояла без водителя.
По словам Распеля, в настоящее время выясняется роль при угоне автомобилей гражданина Литвы, пойманного за рулем машины.