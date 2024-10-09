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Повесился на дереве. Знаменитый легкоатлет свел счеты с жизнью

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Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

СМИ сообщают, что известный кенийский легкоатлет Клемент Кембои покончил жизнь самоубийством.

Тело 33-летнего спортсмена было обнаружено 7 октбяря. По предварительным данным, он повесился на дереве возле одной из школ в городе Итен, столице округа.

Клемент Кимутаи Кимбои - чемпион Африканских игр 2015 года в беге на 3000 метров с препятствиями

Он был участником «Бриллиантовой лиги» и занимал восьмое место в мировом рейтинге стипль-чеза.

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