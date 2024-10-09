СМИ сообщают, что известный кенийский легкоатлет Клемент Кембои покончил жизнь самоубийством.
Повесился на дереве. Знаменитый легкоатлет свел счеты с жизнью
Тело 33-летнего спортсмена было обнаружено 7 октбяря. По предварительным данным, он повесился на дереве возле одной из школ в городе Итен, столице округа.
Клемент Кимутаи Кимбои - чемпион Африканских игр 2015 года в беге на 3000 метров с препятствиями
Он был участником «Бриллиантовой лиги» и занимал восьмое место в мировом рейтинге стипль-чеза.