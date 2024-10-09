«Это мероприятие для тех, кто задумывается о приобретении электромобиля. На Electrobility можно будет узнать о доступных в Эстонии моделях электромобилей, познакомиться с различными зарядными устройствами и получить представление о том, насколько легко организовать повседневную жизнь, будучи владельцем электромобиля», - рассказал главный организатор Electrobility Юри Лууд. По его словам, на выставке будет чем заняться как минимум пару часов, а посетители смогут попробовать разные электромобили.

Среди наиболее интересных моделей будут мало представленные в Эстонии люксовые внедорожники Rivian и электрический Maserati Grecale Folgore. Также на выставке состоится премьерная презентация новой модели Škoda Elroq, самого доступного на европейском рынке компактного электрического кроссовера. Посетители смогут увидеть и протестировать более десяти моделей различных марок: от Tesla до двухместного городского автомобиля Eli ZERO.

«Автосалоны расположены в разных частях города, и часто людям сложно найти время, чтобы их посетить. Electrobility дает возможность получить полное представление об электромобилях в одном месте. Кроме того, желающие получат уникальную возможность задать вопросы экспертам и лично испытать, какой автомобиль подходит им лучше всего. Также можно будет получить информацию об условиях кредитования и страхования, а также о возможностях зарядки дома и в дороге», - добавил Лууд.

В течение двух дней выставки пройдут несколько презентаций, где будут обсуждать мифы о зарядке, возможные проблемы с подержанными электромобилями, безопасность электромобилей, вопросы, связанные с китайскими автомобилями, электрическими фургонами и многое другое.

Параллельно с Electrobility в соседнем павильоне выставочного центра Eesti Näitused состоится молодежный фестиваль электротехники Positron 2024.

До вечера четверга все желающие могут зарегистрироваться в системе Piletilevi, чтобы посетить выставку Electrobility бесплатно, на месте билет будет стоить 10 евро.