Министр финансов ищет способы усложнить жизнь недобросовестным фирмам

В начале года правительство объявило о намерении начать борьбу с сокрытием реальных трудовых отношений и другими нечестными схемами в паевых товариществах (OÜ-tamine - эст.), и, по словам министра финансов Юргена Лиги, над этим работают ежедневно. По оценке Налогово-таможенного департамента, проблема уклонения от уплаты налогов скорее связана с теми владельцами OÜ, которые живут за счет своих предприятий, сообщает Rus.ERR.
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По словам главы отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Лии Парве, в случае с OÜ-tamine речь идет о поведении двух типов, и один из них – сокрытие реальных трудовых отношений с целью избежать или уменьшить налоги на рабочую силу, называя реальные трудовые отношения предоставлением услуг от фирмы фирме.
По словам Парве, ведомство активнее занимается другой более серьезной проблемой, когда человек живет за счет фирмы.
«Например, на фирму приобретаются недвижимость или другие объекты, не связанные с бизнесом, и член правления использует их в личных целях», – пояснила Парве.