Министр финансов ищет способы усложнить жизнь недобросовестным фирмам

В начале года правительство объявило о намерении начать борьбу с сокрытием реальных трудовых отношений и другими нечестными схемами в паевых товариществах (OÜ-tamine - эст.), и, по словам министра финансов Юргена Лиги, над этим работают ежедневно. По оценке Налогово-таможенного департамента, проблема уклонения от уплаты налогов скорее связана с теми владельцами OÜ, которые живут за счет своих предприятий, сообщает Rus.ERR.