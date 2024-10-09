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Может находиться в Таллинне: полиция объявила в розыск 15-летнего Давида

Редактор: rus.postimees.ee
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Давид.
Давид. Фото: PPA

Полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Таллинне 15-летнего Давида.

Давид покинул учебное заведения в волости Кастре и отправился в Таллинн в среду, 8 октября, и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели вчера около 18.00 в Пыхья-Таллинне. Мальчик может по-прежнему находиться в Таллинне. Его мобильный телефон выключен.

Его рост 183 см, спортивного телосложения. Когда он вышел из школы, на нем была черная куртка с капюшоном, светло-бежевые тренировочные штаны и бело-черные кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.

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