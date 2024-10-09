Полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Таллинне 15-летнего Давида.
Может находиться в Таллинне: полиция объявила в розыск 15-летнего Давида
Давид покинул учебное заведения в волости Кастре и отправился в Таллинн в среду, 8 октября, и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели вчера около 18.00 в Пыхья-Таллинне. Мальчик может по-прежнему находиться в Таллинне. Его мобильный телефон выключен.
Его рост 183 см, спортивного телосложения. Когда он вышел из школы, на нем была черная куртка с капюшоном, светло-бежевые тренировочные штаны и бело-черные кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.