Во вторник в 11:07 спасатели получили вызов в порт Вене-Балти в районе Пыхья-Таллинн, где был замечен пожар на плавучем кране у причала.
В Таллинне загорелся плавучий кран
На место происшествия прибыли профессиональные пожарные из Лиллекюла и Нымме вместе с добровольцами из Копли, и обнаружили, что загорелась раздевалка, сообщил представитель Пыхьяского спасательного центра агентству BNS.
Пожар был локализован к 11:43 и полностью потушен к 12:24. Ориентировочная площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшего расследования.