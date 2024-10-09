Ср, 9.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Таллинне загорелся плавучий кран

Copy
Плавучий кран. Фото иллюстративное.
Плавучий кран. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

Во вторник в 11:07 спасатели получили вызов в порт Вене-Балти в районе Пыхья-Таллинн, где был замечен пожар на плавучем кране у причала.

На место происшествия прибыли профессиональные пожарные из Лиллекюла и Нымме вместе с добровольцами из Копли, и обнаружили, что загорелась раздевалка, сообщил представитель Пыхьяского спасательного центра агентству BNS.

Пожар был локализован к 11:43 и полностью потушен к 12:24. Ориентировочная площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшего расследования.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх