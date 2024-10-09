Ср, 9.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Предприниматель: налогом следует облагать бедность, а не богатство

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Янек Мягги.
Янек Мягги. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

«Налогом должно облагаться не богатство, а бедность, чтобы людям было некомфортно быть бедными. Если у тебя есть мозги, руки и ноги, то работай», - сказал Äripäev предприниматель, политик и владелец фирмы по связям с общественностью Powerhouse Янек Мягги.

По словам Мягги, чтобы выбраться из дыры, нужно дать бизнесу возможность делать свою работу, а не обременять его налоговыми изменениями.

Подробнее читайте в Äripäev.

Янек Мягги был министром государственного управления в 2018-2019 годах. Он является членом Центристской партии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх