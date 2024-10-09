Предприниматель: налогом следует облагать бедность, а не богатство

«Налогом должно облагаться не богатство, а бедность, чтобы людям было некомфортно быть бедными. Если у тебя есть мозги, руки и ноги, то работай», - сказал Äripäev предприниматель, политик и владелец фирмы по связям с общественностью Powerhouse Янек Мягги.