«Налогом должно облагаться не богатство, а бедность, чтобы людям было некомфортно быть бедными. Если у тебя есть мозги, руки и ноги, то работай», - сказал Äripäev предприниматель, политик и владелец фирмы по связям с общественностью Powerhouse Янек Мягги.
Предприниматель: налогом следует облагать бедность, а не богатство
По словам Мягги, чтобы выбраться из дыры, нужно дать бизнесу возможность делать свою работу, а не обременять его налоговыми изменениями.
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Янек Мягги был министром государственного управления в 2018-2019 годах. Он является членом Центристской партии.