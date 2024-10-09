«Годы показали, что законы недостаточно эффективны, контроль слабый, и результаты оставляют желать лучшего. Переход на образование на эстонском языке - правильный шаг, но процесс запоздал на десятилетия и продвигается очень медленно», - отмечает член правления Партии правых Индрек Луберг.

По словам Луберга, Эстонии нужно перестать поощрять двуязычие. «Если в Эстонии молодежь не может найти работу без знания русского языка, компании создают маркетинговые материалы на русском, публикуют посты в соцсетях на двух языках, а сайты имеют русскоязычные версии, то неудивительно, что мало кто стремится выучить эстонский язык», - говорит он.

Он рассказал, что недавно наткнулся на пост в социальных сетях о ресторане украинской кухни в Таллинне, который его озадачил. «Зайдя на их страницу в Facebook, я увидел, что описание ресторана было на русском языке», - сказал он.

Политик также отметил другой ресторан, который ежедневно публикует свои обеденные предложения на двух языках. «Еще один ресторан каждый день публикует обеденное меню на эстонском и русском языках», - добавил Луберг.

Луберг также упоминает недавнее письмо, полученное от Департамента государственной инфосистемы (RIA). «Сегодня я получил письмо от RIA, где текст был сразу на трех языках: эстонском, русском и английском, - делится он. - Я обратился как в Департамент государственной инфосистемы, так и в рестораны с просьбой прекратить поддержку двуязычия. Посмотрим, какие будут результаты, но я настроен оптимистично».

Политик считает, что Эстонии нужно очистить публичное пространство от русского языка. «Каждый, кто замечает использование русского языка в публичном пространстве может уделить несколько минут, чтобы связаться с соответствующей компанией или организацией и попросить их прекратить поддержку двуязычия в Эстонии, - говорит он. - Как граждане, мы можем внести свой вклад: сообщать об этом организациям, поддерживать тех, кто уже предпринимает такие меры, и выбирать, какие товары и услуги поддерживать».