Вот оно как! Новое пляжное здание на Штромке можно будет передвигать по берегу

Согласно договору, подписанному между Таллиннским департаментом городского имущества и компанией EstNor OÜ, пляжное здание должно быть готово летом 2025 года.

«Долгожданное здание будет расположено перпендикулярно береговой линии, что позволит максимально использовать вид на море. Здание будет функционировать круглый год и, при необходимости, может быть перемещено, что придает ему дополнительную ценность. Проектировщик предложил компактное и энергоэффективное решение, которое соответствует ожиданиям местных жителей», – уверен вице-мэр Таллинна Вильяр Яаму.

Срок действия договора составляет десять месяцев, а проектные работы начнутся уже в ближайшие недели. Планируется построить два отдельных деревянных здания: пляжное и башню спасателей, общая их площадь составит около 400 м².

Старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур согласна с вице-мэром: «Это долгожданный проект. Мы рады, что удалось привлечь местных жителей к проектированию нового здания. Два года назад мы провели опрос, чтобы узнать, какие услуги больше всего интересуют население. Учитывая их пожелания, в здании будет смотровая площадка с видом на море, открытое круглый год кафе, а также душевые и туалеты».

Пляжное здание будет представлять собой двухэтажный деревянный модульный дом, внутренние помещения которого будут использоваться круглый год: летом будет работать система охлаждения, а зимой - отопления.

Оба здания можно будет при необходимости разобрать и установить в другом месте. Основные характеристики проектной идеи под названием «Rannapesa» – это динамичность, прозрачность и гостеприимство.

Согласно договору, проектирование и строительство пляжного здания Штрооми продлятся с октября 2024 года по август 2025 года. Ожидается, что новое пляжное здание откроется для посетителей не позднее августа следующего года. Общая стоимость проекта составляет чуть более 1,15 миллиона евро с учетом НДС.