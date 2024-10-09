Защита не помогла: воры обходят замки и крадут велосипеды

В субботу выяснилось, что с железнодорожной остановки на улице Аардла украли пристегнутый велосипед марки Kross. Ущерб оценивается в 380 евро. А утром в пятницу было обнаружено, что с велопарковки на улице Тулби пропал еще один пристегнутый велосипед - Scott, ущерб составил 863 евро.

Но это были не единственные кражи: в среду, 2 октября, во второй половине дня у церкви на улице Рийя украли электрический самокат Joyride. Стоимость украденного самоката составляет 500 евро.

Помимо воришек, в городе вновь активизировались и интернет-мошенники. В полицию обратилась жительница Тарту, которая стала жертвой хитрой аферы. Ей пришло сообщение в Facebook Messenger, якобы от ее бывшего начальника, с заманчивым предложением поучаствовать в рекламном конкурсе. Мошенник сообщил, что женщина уже «выиграла» 4100 евро, и чтобы забрать свою половину выигрыша, ей нужно было ввести Smart-ID коды на телефоне.

Однако вместо обещанного выигрыша она обнаружила, что с ее счета исчезли 270 евро. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию, которая теперь ведет расследование этого случая.

Будьте внимательны и осторожны как на улице, так и в интернете!