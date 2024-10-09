Сегодня утром в деревне Лемметса, в волости Аудру под Пярну, легковой автомобиль с четырьмя пассажирами, пытаясь обогнать грузовик и избежать столкновения, вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Стремясь избежать столкновения, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт сообщила, что легковой автомобиль Saab обгонял грузовик, который совершал правый поворот.
«Водитель Saab не заметил двигавшийся навстречу Peugeot, и, пытаясь избежать столкновения, влетел в кювет», - сообщила она.
Четыре человека, находившиеся в автомобиле Saab смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства. Их состояние проверили медики скорой помощи.
Спасатели ликвидировали угрозу возгорания автомобиля и убрали последствия аварии с дороги.
По словам Таммелехт, оба водителя были трезвы и имели водительские права.