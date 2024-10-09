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Стремясь избежать столкновения, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Перевод: Валерия Ермакова
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня утром в деревне Лемметса, в волости Аудру под Пярну, легковой автомобиль с четырьмя пассажирами, пытаясь обогнать грузовик и избежать столкновения, вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт сообщила, что легковой автомобиль Saab обгонял грузовик, который совершал правый поворот.

«Водитель Saab не заметил двигавшийся навстречу Peugeot, и, пытаясь избежать столкновения, влетел в кювет», - сообщила она.

Четыре человека, находившиеся в автомобиле Saab смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства. Их состояние проверили медики скорой помощи.

Спасатели ликвидировали угрозу возгорания автомобиля и убрали последствия аварии с дороги.

По словам Таммелехт, оба водителя были трезвы и имели водительские права.

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