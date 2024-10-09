12 сентября в середине дня, в 11:57, полиция в Раквере на улице Лайа остановила Opel Corsa, за рулем которого находился Тармо К. Он был пьян и не имел водительских прав. К тому же выяснилось, что он использовал автомобиль без разрешения владельца.
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Мужчину, повторно пойманного пьяным за рулем, приговорили к почти трем годам тюрьмы
Тармо К уже ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Помимо многочисленных прошлых нарушений, у него был действующий приговор за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Тармо К был задержан на месте, а на следующий день предстал перед судом в рамках ускоренного производства. В результате сделки с правосудием он получил довольно суровое наказание - почти три года лишения свободы.