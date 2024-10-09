Мужчину, повторно пойманного пьяным за рулем, приговорили к почти трем годам тюрьмы

12 сентября в середине дня, в 11:57, полиция в Раквере на улице Лайа остановила Opel Corsa, за рулем которого находился Тармо К. Он был пьян и не имел водительских прав. К тому же выяснилось, что он использовал автомобиль без разрешения владельца.