AirBaltic установила новые рекорды в сентябре

В сентябре авиакомпания перевезла из всех своих баз 505 200 пассажиров, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. За месяц airBaltic выполнила 4270 рейсов, что на 4% больше, чем в сентябре прошлого года. Заполняемость самолетов также увеличилась, достигнув 84,4%, что на 5,9 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Из Эстонии airBaltic перевезла 89 000 пассажиров, что на 19% больше, чем в прошлом году. Кроме того, авиакомпания выполнила 776 рейсов в Эстонию и из Эстонии, что на 16% больше, чем годом ранее.

Президент и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс отметил, что компания установила несколько рекордов за последние месяцы. «Мы постоянно расширяем свою маршрутную сеть из всех стран Балтии, опираясь на анализы рынков различных регионов. С этим подходом мы надеемся продолжить историю роста и обеспечить Балтии лучшее воздушное сообщение с остальным миром», - отметил он.