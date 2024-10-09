Эстонские власти оштрафовали гражданина России, установив, что предъявленный им на границе техпаспорт оказался поддельным.
Россиянин на машине с американскими номерами хотел пересечь границу по поддельным документам
Инцидент произошел на пограничном пункте Лухамаа 8 октября, сообщила в среду Лыунаская префектура.
По ее данным, на КПП прибыл автомобиль с американскими номерами, за рулем которого находился гражданин России. При проверке пограничники обнаружили, что свидетельство о регистрации автомобиля было поддельным.
Водителю после уплаты штрафа в размере 400 евро разрешили покинуть Эстонию.