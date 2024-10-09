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Россиянин на машине с американскими номерами хотел пересечь границу по поддельным документам

Редактор: rus.postimees.ee
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Погрпничный пункт Лухамаа.
Погрпничный пункт Лухамаа. Фото: Konstantin Sednev

Эстонские власти оштрафовали гражданина России, установив, что предъявленный им на границе техпаспорт оказался поддельным.

Инцидент произошел на пограничном пункте Лухамаа 8 октября, сообщила в среду Лыунаская префектура.

По ее данным, на КПП прибыл автомобиль с американскими номерами, за рулем которого находился гражданин России. При проверке пограничники обнаружили, что свидетельство о регистрации автомобиля было поддельным.

Водителю после уплаты штрафа в размере 400 евро разрешили покинуть Эстонию.

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