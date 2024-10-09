Фото: в центре Таллинна начинается реконструкция двух исторических зданий

Здание G является частью бывшего заводского комплекса Балтийской железной дороги и представляет собой уникальный пример промышленной архитектуры XIX века. Строительные работы будут включать полную реставрацию здания с сохранением его характерных известняковых стен и арочных окон, создающих впечатляющий визуальный облик.

Визуализация здания G в квартале Теллискиви. Фото: PEETER PERE ARHITEKTID OÜ

Автором архитектурного решения здания G является Peeter Pere Arhitektid, а проектом ландшафтной архитектуры занималась студия VÄLI.

«Здание G уже полностью выкуплено, и арендаторами станут два известных ресторана, названия которых мы объявим весной 2025 года», - подтвердил директор по развитию компании Telliskivi TLN Ало Киппасто.

Визуализация здания G в квартале Теллискиви. Фото: PEETER PERE ARHITEKTID OÜ

Также начнутся работы по восстановлению здания I4, где сохранятся известняковые стены царских времен, и будет добавлена современная пристройка. В западной части дома появится пятиэтажная конструкция с террасами, которые будут использоваться как внешние офисные зоны, предоставляя будущим арендаторам дополнительные удобства и уникальные виды. Архитектурное решение здания I4 разработано архитектурной студией Kadarik Tüür Arhitektid.

«Архитектурное решение здания I4 предлагает офисным помещениям большую гибкость, а благодаря продуманному планированию создаются отличные условия для компаний, которые ценят как функциональность, так и эстетику», - добавил Киппасто.

Визуализация здания, которое будет построено рядом с рынком Балтийского вокзала. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid

С завершением строительства обоих зданий в квартале Теллискиви появится 4000 квадратных метров новых коммерческих площадей, что оживит микрорайон и откроет уникальные возможности для бизнеса. Партнером по строительству является OÜ Tallinna Ehitustrust, и завершение обоих зданий планируется на конец весны 2025 года.

Визуализация здания, которое будет построено рядом с рынком Балтийского вокзала. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid

Проект является частью широкой концепции Telliskivi TLN, направленной на создание многофункционального городского пространства, где ценится историческое наследие, но одновременно предлагаются современные решения. В ближайшие годы планируется разработать еще более 20 000 квадратных метров коммерческих площадей и увеличить количество зеленых зон, поддерживая биоразнообразие с помощью ландшафтной архитектуры.

Компания Telliskivi TLN также вносит вклад в активизацию местного сообщества: этим летом в центре городка был открыт новый парк, создано соединение с площадками для падел-тенниса, а к зимнему сезону откроется каток, так что у посетителей появятся разнообразные возможности для проведения досуга.