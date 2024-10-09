Британская разведка предупредила во вторник, 8 октября, что Кремль организует долгосрочную кампанию по созданию хаоса на улицах Европы. Директор MI5 Кен Маккаллум заявил, что за последний год его агентству пришлось расследовать в два раза больше угроз, организованных государственными структурами.
WSJ: Россия платит преступникам за создание хаоса в Европе
Он сообщил, что Россия и Иран все чаще используют наемников для организации поджогов, актов диверсий и нападений на оппозиционеров, а также для создания беспорядков по всей Европе. Особенно активен в этом отношении Кремль, который начал действовать после того, как из Европы были высланы 750 российских дипломатов в связи с войной в Украине. «Нам следует ожидать продолжения актов агрессии здесь, в нашей стране [Великобритании]», - отметил Маккаллум.
Он добавил, что Иран также становится все более враждебным, и с 2022 года Тегеран, по имеющимся данным, пытался 20 раз атаковать проживающих в Великобритании лиц, в основном критиков режима и диссидентов. По словам Маккаллума, в этих схемах использовались различные исполнители - от международных наркоторговцев до мелких преступников.