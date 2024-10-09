WSJ: Россия платит преступникам за создание хаоса в Европе

Он сообщил, что Россия и Иран все чаще используют наемников для организации поджогов, актов диверсий и нападений на оппозиционеров, а также для создания беспорядков по всей Европе. Особенно активен в этом отношении Кремль, который начал действовать после того, как из Европы были высланы 750 российских дипломатов в связи с войной в Украине. «Нам следует ожидать продолжения актов агрессии здесь, в нашей стране [Великобритании]», - отметил Маккаллум.