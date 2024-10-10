Борьба с отмыванием денег и непобедимые дроны: какие эстонские разработки интересуют иностранных инвесторов

На встрече ведущих технологических инвесторов Tech Tour Deeptech & Defence 2024, которая впервые прошла в Таллинне, свои продукты представили более 40 стартапов, в том числе 15 эстонских, работающих в сфере передовых технологий и оборонной промышленности. В Эстонию приехали более 50 крупных инвесторов для знакомства с ними.