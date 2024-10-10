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Борьба с отмыванием денег и непобедимые дроны: какие эстонские разработки интересуют иностранных инвесторов

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Эстонские компании выделились сильными аргументами, констатируют технологические инвесторы.
Эстонские компании выделились сильными аргументами, констатируют технологические инвесторы. Фото: Rene Lutterus, Tech Tour

Инвесторы мирового уровня приезжали в Таллинн, чтобы оценить перспективность вложений в эстонские стартапы. Они готовы дать деньги компаниям из оборонной промышленности и технологическим борцам с отмыванием денег.

На встрече ведущих технологических инвесторов Tech Tour Deeptech & Defence 2024, которая впервые прошла в Таллинне, свои продукты представили более 40 стартапов, в том числе 15 эстонских, работающих в сфере передовых технологий и оборонной промышленности. В Эстонию приехали более 50 крупных инвесторов для знакомства с ними.

Судя по всему, инвесторам было, из чего выбирать.
Судя по всему, инвесторам было, из чего выбирать. Фото: Rene Lutterus, Tech Tour
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