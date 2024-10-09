А надо ли тогда спасать? Жительница Таллинна хотела помочь ребенку, а нарвалась на грубость

«Несколько дней назад произошла ситуация, на которую я до сих пор не знаю, как реагировать. Разъясните, пожалуйста, как вести себя в подобных случаях? - попросила читательница Rus.Postimees. - Дело было так. Примерно девять часов вечера, стеной льет дождь, видимость затруднена. Я стою на перекрестке, ожидаю зеленого сигнала, причем место это достаточно опасное: автомобили поворачивают с этого перекрестка направо из-за спины пешеходов, то есть пешеходы, находясь на переходе, их не видят».

Неожиданно из-за спины Маргариты с пешеходного перехода на проезжую часть вылетел юный велосипедист: «Навскидку ему лет семь, велосипед детский, на юном гонщике шлем, тут все в порядке. Он лихо тормозит и при этом остается на проезжей части - рядом с тротуаром, но все же именно на проезжей части. Еще раз повторю: видимость затруднена, стеной льет дождь, темно и все бликует, то есть поворачивающий направо автомобиль может запросто сбить ребенка. Естественно, я не смогла на это смотреть и за рюкзак - он был на ребенке - оттащила его на тротуар, объяснив, что он создает опасную ситуацию и подвергает себя опасности».