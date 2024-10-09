На всей территории Эстонии ожидается сильный ветер

Агентство окружающей среды объявило по материковой части страны и островам предупреждение первого уровня из-за сильного ветра. Это означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной, и необходимо учитывать, что погода может влиять на деятельность человека.

На материке ожидается ветер до 20 м/с, на Сааремаа и Хийумаа до 23 м/с.

Предупреждение второго уровня по восточной части Финского залива и Чудскому озеру означает вероятность необычных погодных явлений.

«Будьте очень внимательны и следите за прогнозом погоды. Помните о рисках, которые могут оказаться неизбежными. Следуйте всем рекомендациям властей», - рекомендует Агентство окружающей среды в связи с предупреждением второго уровня.

Ожидаются порывы ветра до 18 м/с на Чудском озере и до 25 м/с в восточной части Финского залива.