Агентство окружающей среды направило в среду предупреждение о сильном ветре на всей территории Эстонии, а по восточной части Финского залива и Чудского озера - предупреждение второго уровня.
На всей территории Эстонии ожидается сильный ветер
Агентство окружающей среды объявило по материковой части страны и островам предупреждение первого уровня из-за сильного ветра. Это означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной, и необходимо учитывать, что погода может влиять на деятельность человека.
На материке ожидается ветер до 20 м/с, на Сааремаа и Хийумаа до 23 м/с.
Предупреждение второго уровня по восточной части Финского залива и Чудскому озеру означает вероятность необычных погодных явлений.
«Будьте очень внимательны и следите за прогнозом погоды. Помните о рисках, которые могут оказаться неизбежными. Следуйте всем рекомендациям властей», - рекомендует Агентство окружающей среды в связи с предупреждением второго уровня.
Ожидаются порывы ветра до 18 м/с на Чудском озере и до 25 м/с в восточной части Финского залива.