Circle K начал поставлять на заправки дизельное топливо с морозоустойчивостью в -19 градусов

«Мы начали поставки морозостойкого дизельного топлива на станции уже в конце сентября, чтобы у людей была возможность постепенно заполнять баки подходящим топливом, - рассказал руководитель категории моторного топлива Circle K Eesti Керт Аадер. - Мы постепенно увеличиваем морозостойкость продаваемого на заправках дизельного топлива и сегодня перешли от дизельного топлива, рассчитанного на -11°С, к топливу с морозостойкостью в -19°С. Оно обеспечит беспроблемный запуск автомобиля даже в холодные утренние часы с более серьезными минусовыми температурами».

Осенью, когда погода неустойчива и температура резко меняется, Аадер рекомендует чаще заправлять машину, чтобы еще оставшееся в баке дизельное топливо с более низкой морозостойкостью смешивалось с новым - тогда переход на зимнее топливо будет плавным. По возможности бак следует держать полным, поскольку при колебаниях температуры это помогает избежать образования в нем конденсата.

«Поздней осенью температура на улице меняется быстро: с первыми лучами солнца ночные заморозки переходят в плюсовую температуру. Столь резкие колебания приводят к образованию конденсата в топливном баке - воздух содержит водяной пар, который и начинает конденсироваться. Попадание же воды в топливную систему может повредить двигатель, - пояснил Аадер. - Поэтому сейчас разумно заправлять полный бак, чтобы в нем не оставалось места для образования конденсата».

Circle K будет постепенно увеличивать морозостойкость дизельного топлива, продаваемого на своих станциях обслуживания, и к концу ноября на заправках появится арктическое топливо с морозостойкостью не менее -32°C.

Кроме того, перед наступлением сильных холодов водителям стоит проверить, что в бачке стеклоомывателя находится морозостойкая жидкость, а также убедиться, что остальные жидкости также подходят для езды в зимних условиях. Замена масла перед зимой также поможет лучше защитить двигатель машины.