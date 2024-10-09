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Eesti Energia: цена на электроэнергию оставалась низкой из-за погодных условий

Перевод: Сергей Светлов
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Линии электропередачи в Ласнамяэ в Таллинне.
Линии электропередачи в Ласнамяэ в Таллинне. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

По словам аналитика по торговле энергией Eesti Energia Карла Йоозепа Рандвера, низкие цены на электроэнергию в начале отопительного сезона были обусловлены благоприятными погодными условиями, однако в ближайшие месяцы основными факторами будут доля возобновляемой энергии и геополитика.

«Осень началась с летней погоды, но по мере приближения октября становилось холоднее. Долгосрочные метеорологические прогнозы показывают, что в октябре температура воздуха останется на 0,5 градуса выше нормы, а количество осадков будет на пять процентов выше среднего. Теплая погода и увеличение осадков ведут к снижению цен на энергию, но в последующие месяцы основное влияние на рынок электроэнергии окажет доля возобновляемой энергии и глобальная геополитическая ситуация», - отметил Рандвер в обзоре энергетического рынка Eesti Energia.

Он также указал, что средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool снизилась в сентябре на 21,5 процента по сравнению с августом и составила 84,15 евро за мегаватт-час.

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