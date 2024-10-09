Eesti Energia: цена на электроэнергию оставалась низкой из-за погодных условий

«Осень началась с летней погоды, но по мере приближения октября становилось холоднее. Долгосрочные метеорологические прогнозы показывают, что в октябре температура воздуха останется на 0,5 градуса выше нормы, а количество осадков будет на пять процентов выше среднего. Теплая погода и увеличение осадков ведут к снижению цен на энергию, но в последующие месяцы основное влияние на рынок электроэнергии окажет доля возобновляемой энергии и глобальная геополитическая ситуация», - отметил Рандвер в обзоре энергетического рынка Eesti Energia.